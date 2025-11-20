MLB／電子暗號系統PitchCom球員接受度高 續用到2031年

美國職棒大聯盟今天宣布，電子暗號系統PitchCom在場上獲得球員廣泛使用，有效杜絕偷暗號、也讓比賽節奏更順暢，雙方延長合約6年。

大聯盟2022年開放各隊使用電子暗號系統PitchCom，改變了比賽樣貌。這4年間，傳統「捕手用手指比劃暗號、投手點頭或搖頭」情景已消失在大聯盟的球場上。

PitchCom包含2個組件，一個是體積比手機小，用來發射訊號的迷你鍵盤，通常穿戴在捕手腿部護具；另一端是接收裝置，輕薄短小、有彈性，如一片橡膠薄片，能毫無破綻放進投手及野手帽子裡。

當捕手按下鍵盤上按鈕，同一時間，投手帽子裡的薄片型揚聲器就會用預錄的語音講出配球內容。在一些重大比賽、觀眾歡呼聲大，經常可以看見投手用手套摀住帽緣與耳朵，就是為了聽清楚暗號。

PitchCom創辦人之一漢金斯（John Hankins）2024年初接受中央社專訪時，談到他與合夥人在車庫裡研發出第一代的PitchCom，這項裝置是用無線電波加密發送，外界難以破解。

漢金斯的正職是專利律師，業餘喜歡變魔術。他說，發明PitchCom的靈感來自魔術師身上暗藏的電子裝置，用來控制音樂。

MLB使用電子暗號系統，創辦人漢金斯2024年初接受中央社專訪，展示PitchCom配戴式的暗號裝置。 中央社

大聯盟今天發布新聞稿表示，PitchCom與投球時鐘（Pitch Clock）這兩項場上的新科技，讓棒球比賽的節奏更緊湊、流暢，造福許多家庭與年輕觀眾，使他們可以更輕鬆看完整場比賽。

大聯盟主席曼佛瑞德（Robert Manfred）表示，PitchCom在短時間內獲得球員的大量採用，無論是避免偷暗號事件或促進比賽節奏更流暢都有很大的幫助，同時更改善了球迷的觀賽體驗。

PitchCom獲得6年延長合約，大聯盟與小聯盟3A隊伍將繼續採用該公司的裝置一直到2031年。

漢金斯透過新聞稿指出，大聯盟在科技應用上領先全球，如今每個職棒聯盟都在使用這項設備，可以預見在即將到來的世界棒球經典賽（WBC）上，PitchCom會成為各隊的標準配備。

大聯盟近年引進投球計時器，規定投手出手時間，PitchCom則是同步開放的配套裝置，幫助投捕雙方減少比劃暗號的時間。最常見的情形是，當投手接到回傳球，回頭準備再投下一球時，耳朵已經聽到捕手的暗號。