MLB／美媒看好李灝宇成內野工具人 明年有望登大聯盟
台灣「怪力男」李灝宇今日被老虎隊放入40人名單，預防在規則五選秀被別隊挑走。《底特律自由新聞》記者佩佐（Evan Petzold）分析李灝宇未來發展，預測他將在明年登上大聯盟，不過並非成為「每日先發球員」。
MLB Pipeline將李灝宇列為老虎農場新秀排名第6名，被看好於2026年完成大聯盟初登場，今年他在老虎3A出賽126場，打擊率2成43，擊出14發全壘打，能同時兼守二、三壘，偶爾擔任指定打擊。
佩佐提到，李灝宇在面對右投手時表現略顯吃力，對戰右投打擊率2成28、OPS.702；面對左投打擊率上升至2成99、OPS則有.919。這項劣勢可能使他無法成為大聯盟的每日先發球員，而是擔任專門面對左投的內野工具人。
佩佐另外談到李灝宇仍有許多進步空間，需提升擊球仰角和增加擊球率，並把選球與守備能力進一步加強，才有機會成為大聯盟平均、甚至平均以上的球員。
