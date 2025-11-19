快訊

MLB／千賀滉大恐遭交易 美媒：大都會對他失去耐心

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大恐遭大都會交易。 美聯社
紐約大都會本季無緣季後賽，休賽季期望透過補強重組先發輪值，根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）所述，日籍右投千賀滉大將成為大都會率先交易的人選。

千賀滉大今年32歲，他在2023年以5年7500萬美元合約加盟大都會，旅美首年表現亮眼，先發29場收下12勝，主投166.1局狂飆202次三振，防禦率僅2.98。不過近兩年千賀飽受傷病困擾，去年例行賽僅出賽一場；本季前13場先發防禦率僅1.47，不過在大腿拉傷後狀態下滑，傷後9次先發防禦率高達5.90並在季末遭下放3A。

千賀的合約剩餘2年2800萬美元（約新台幣8.8億元），不過頻繁的傷勢似乎讓大都會失去耐心，預計將他放上交易談判桌，順便重整球隊先發輪值。根據外媒報導，金鶯、小熊、紅襪、藍鳥、教士等球隊都需補強先發投手，價格相對划算的千賀可能成為交易對象。

