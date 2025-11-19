MiLB／林維恩改兩球種握法成效佳 固定先發節奏成新課題

旅美運動家隊20歲左投林維恩旅美首年連跳兩級到2A，有詢問新人王柯茲小聯盟與大聯盟的差距、盼追隨腳步，也嘗試改變兩種球路的握法成效佳，明年的課題是適應固定投先發的節奏。

林維恩旅美生涯首個完整球季，今年從小聯盟1A開始，先升上高階1A，9月初再被升上2A，他今天接受中央社記者訪問表示，「今年是驚奇的一年，可以健康打滿整季就不容易，還可以連續跳級。」

林維恩表示，每次收到通知都覺得不可思議，但也覺得既然球隊選擇把他往更高層級升，那就代表在該層級有做把該做的地方做好，球隊希望他往下個層級去學不一樣的東西。

林維恩表示，每個層級都學到不同的東西，也有問一些從大聯盟到小聯盟復健的球員，想知道大聯盟與小聯盟的差距，很希望可以追隨他們的腳步。

林維恩去年有跟柯茲（Nick Kurtz）一起秋訓，柯茲今年奪下美聯新人王，柯茲以打者的角度分享，大聯盟的投手可以將球投到想要的位置，小聯盟投手失投球較多，而大聯盟的打者抓失投球的能力很強，是最主要的差別。

林維恩透露，今年改變曲球和變速球的握法，收到不錯的效果，本來的變速球丟的不準，看影片改成類似螃蟹球的握法，製造揮空率不錯、教練團也有好評。

林維恩說，現階段還是要持續強化身體素質、練壯一點，今年球季中一度移往後援出賽，明年的課題，就是要適應固定擔任先發投手的節奏。