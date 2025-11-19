MLB／金鶯記者也吃驚！ 交易昔日頭號新秀換天使重砲瓦德

金鶯隊今天與天使隊達成交易，送走昔日農場頭號大物投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），換來外野手瓦德（Taylor Ward），金鶯記者對此感到震驚。

金鶯記者里爾（Jake Rill）指出，金鶯休賽季首要任務是補進投手戰力，包含先發與牛棚，球隊同時也在尋找有經驗的打者，尤其是右打者。今天真的找來一名右打外野手，但方式讓人相當震驚，因為送走的人是極具潛力的年輕投手。

現年26歲的羅德里奎茲曾是百大新秀第7、金鶯農場頭號新秀，也在大聯盟賽場展現過非常亮眼的天賦，2024年賽季13勝4敗，防禦率3.86，116.2局送出130K。

不過羅德里格茲健康狀況始終不穩，2024年7月31日後就沒有在大聯盟登板過，2024賽季因背部不適提前報銷，2025年因手肘和背部傷勢報銷。

36轟重砲瓦德被天使交易至金鶯。 美聯社

現年31歲的瓦德迎來最後一年仲裁年，2025年他打出生涯年，累積36轟103打點，打擊率0.228，OPS值0.792。

考瑟（Colton Cowser）預計將擔任金鶯中外野手，瓦德、歐尼爾（Tyler O’Neill）、百大新秀第83的畢佛斯（Dylan Beavers）和耶斯塔德（Heston Kjerstad）將競爭角落外野。