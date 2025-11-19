MLB／山本由伸「輸球不是選項」誰發明的？翻譯澄清：不是我
道奇隊山本由伸在世界大賽繳出中0日的瘋狂表現，輸球不是選項（Losing is not an option）成為他的金句令球迷津津樂道。後來有報導指出，山本的原話不是這樣，翻譯園田芳大近日受訪時也強調，這句話不是他翻譯的。
山本由伸在冠軍遊行高喊「Losing is not an option」，這是他第一次親口說出，讓全場球迷熱血沸騰。事實上，這句話是山本在13日出席聯盟冠軍賽G2賽前記者會，他用日文說「無論如何都不能輸」（何として負けるわけにはいかない）。
園田芳大近日受訪時強調，「那句話不是我講的。」那「Losing is not an option」是哪來的？原來是道奇官方社群帳號14日賽前發布山本抵達球場、走進休息室的影片，把前一天記者會的音訊剪進去，日文「無論如何不能輸」，被翻譯成英文「Losing is not an option」。
美國媒體隨即把這句話當作山本的名言引用，後來這句話印成T恤，世界大賽期間發給道奇球員，成為道奇球員們的精神口號，也在球迷之間流傳。
