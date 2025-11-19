聽新聞
MLB／教士踩到紅線！ 美媒曝大谷翔平不再脫帽致敬
今年6月20日教士與道奇隊交手時，大谷翔平被故意觸身球砸中，道奇球評尼爾森（Stephen Nelson）指出，在那次事件後，大谷就沒有再向教士休息區脫帽致敬。
大谷是一名相當有禮貌的球員，會向所有球隊脫帽致敬，如今教士成為例外。尼爾森接受「ESPN LA」採訪時提到，「如果你們注意看大谷每場比賽第一次上打擊區，他一定會向對方休息區脫帽致意，接著才敬禮。」
「但有一支球隊、一位總教練，他後來就完全不再這樣做，那就是席爾特（Mike Shildt）領軍的教士。因為為當時在道奇球場，他們叫蘇亞雷斯（Robert Suarez）投一顆 100英里內角速球砸他、打到他背部。」尼爾森說。
尼爾森認為，「當我們談禮儀與尊重時，他（大谷）的想法很清楚，尊重是互相的，當你跨越那條線，他會記住。他從沒說過一句話，也永遠不會主動說，但他的沉默，本身就說很清楚了。」
不過席爾特季後宣布退休，由41歲的史坦曼（Craig Stammen）接手教士總教練，大谷明年是否會向教士隊脫帽致敬，成為觀戰重點之一。
