MLB／4人接受合格報價寫新高 今永昇太、葛里沙姆續留原隊
美國職棒大聯盟自2012年啟用合格報價制度以來，144人只有14人接受，今年一口氣多了四人，寫下歷年最高，小熊隊今永昇太、老虎隊托瑞斯（Gleyber Torres）、洋基隊葛里沙姆（Trent Grisham）、釀酒人隊伍德夫（Brandon Woodruff）都選擇續留母隊。
今年共有13人獲得合格報價、4人答應，代表接受一年、2202.5萬美元的合約，而過去兩年合計僅有1人願意接受合格報價。
今永昇太決定留在小熊隊，他在2024年轉戰美職時曾與小熊隊簽下4年、總額5300萬美元合約，首年取得15勝、防禦率2.91的亮眼成績；不過今年9勝8敗、防禦率3.73，小熊未執行球隊選項，而今永昇太也拒絕明年1500萬美元的球員選項，選擇接受合格報價。
9位未接受合格報價的球員中，包含費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）、小熊隊明星外野手塔克（Kyle Tucker），兩人都被預期將在今年自由市場獲得大約。
