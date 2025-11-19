MLB／下半季狀態下滑 今永昇太接受合格報價不進自由市場了
大聯盟今（19）日宣布接受合格報價（Qualifying Offer）的球員名單，一共4人同意報價創下歷史新高，其中小熊隊日籍左投今永昇太、老虎隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、洋基隊外野手葛里沙姆（Trent Grisham）與釀酒人隊投手伍德夫（Brandon Woodruff）都在名單中。
本季合格報價金額為1年年薪2202.5萬（約新臺幣6.9億元）合約，過往曾收到合格報價的144位球員中，僅14人選擇接受，但今年獲得報價的13人便有4人接受，為自由市場投下震撼彈。
四人決定接受報價皆有不同理由，今永昇太下半季狀態下滑，進入季後賽表現也不盡理想，時常遭到全壘打狙擊，決定接受合格報價續留小熊，明年再拚大約；托瑞斯季中入選明星賽，卻同樣在下半季陷入低潮；葛里沙姆雖打出生涯年，但過往成績並不亮眼，明年能否維持是未知數；伍德夫雖證明自己身手依舊，但在九月因背闊肌拉傷報銷，恐大大影響身價。
如今四人選擇續留原隊，倘若明年成績更上層樓，便可以無補償資格（無選秀權代價）進入自由市場，爭取更高身價。
