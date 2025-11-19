快訊

MLB／真美子為何不和道奇大嫂團觀賽？ 日媒提大谷合約解惑

聯合新聞網／ 綜合報導
田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透
田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透

大谷翔平妻子田中真美子經常去道奇隊主場觀賽，和道奇大嫂團合影，卻很少和大嫂團在同包廂觀賽，日媒也解釋其中原因。

據《周刊郵報》報導，一名駐美記者指出，真美子經常被目擊在球場5樓的豪華包廂觀賽，一場費用約120萬日圓（24萬新台幣）。

該記者認為，這與大谷的合約有關，「球場大約有30間豪華包廂，據說大谷的合約中，特別要求球隊在球季期間保留一間包廂給他。這應該是為了讓大谷的狗、真美子和女兒能在安全又舒服的環境下觀賽。」

記者進一步指出，這些包廂可讓使用者客製化，大谷日本武士隊的球衣、家具、兒童玩具等私人物品也能搬進去並長期放置。對大谷一家來說，這間包廂就像專屬席位，可能成為對女兒與真美子，都特別有意義的空間。

田中真美子 大谷翔平
相關新聞

MLB／怪力男李灝宇進入老虎40人名單 精彩一季獲重視

美國職棒老虎隊今天確定40人名單，為避免被放進規則五選秀中，台灣「怪力男」李灝宇成功進入名單，成為現役第3位入列大聯盟4...

MLB／莊陳仲敖入列運動家40人名單 2台將免規則五

大聯盟40人名單遞交截止期限已過，今年三位符合規則五選秀資格的台將中，老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖都進入40人名單，海...

MLB／教士踩到紅線！ 美媒曝大谷翔平不再脫帽致敬

今年6月20日教士與道奇隊交手時，大谷翔平被故意觸身球砸中，道奇球評尼爾森（Stephen Nelson）指出，在那次事件後，大谷就沒有再向教士休息區脫帽致敬。 大谷是一名相當有禮貌的球員，會向

MLB／4人接受合格報價寫新高 今永昇太、葛里沙姆續留原隊

美國職棒大聯盟自2012年啟用合格報價制度以來，144人只有14人接受，今年一口氣多了四人，寫下歷年最高，小熊隊今永昇太...

MLB／下半季狀態下滑 今永昇太接受合格報價不進自由市場了

大聯盟今（19）日宣布接受合格報價（Qualifying Offer）的球員名單，一共4人同意報價創下歷史新高，其中小熊隊日籍左投今永昇太、老虎隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、洋基隊外

