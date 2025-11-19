聽新聞
MLB／真美子為何不和道奇大嫂團觀賽？ 日媒提大谷合約解惑
大谷翔平妻子田中真美子經常去道奇隊主場觀賽，和道奇大嫂團合影，卻很少和大嫂團在同包廂觀賽，日媒也解釋其中原因。
據《周刊郵報》報導，一名駐美記者指出，真美子經常被目擊在球場5樓的豪華包廂觀賽，一場費用約120萬日圓（24萬新台幣）。
該記者認為，這與大谷的合約有關，「球場大約有30間豪華包廂，據說大谷的合約中，特別要求球隊在球季期間保留一間包廂給他。這應該是為了讓大谷的狗、真美子和女兒能在安全又舒服的環境下觀賽。」
記者進一步指出，這些包廂可讓使用者客製化，大谷日本武士隊的球衣、家具、兒童玩具等私人物品也能搬進去並長期放置。對大谷一家來說，這間包廂就像專屬席位，可能成為對女兒與真美子，都特別有意義的空間。
