MLB／莊陳仲敖入列運動家40人名單 2台將免規則五

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
莊陳仲敖。中央社
莊陳仲敖。中央社

大聯盟40人名單遞交截止期限已過，今年三位符合規則五選秀資格的台將中，老虎隊李灝宇、運動家莊陳仲敖都進入40人名單，海盜隊陳柏毓未被列入。

大聯盟規則五選秀預定美國時間12月10日舉行，凡符合資格、但未被球隊加入40人名單的球員，都可能被其他球團挑走；根據規定，18歲以下簽約的球員，必須在5個球季內被加入40人名單，19歲以上簽約的球員則需在4個球季內受到保護，否則即列入規則五選秀名單。

老虎隊先一步將李灝宇及另外4位小聯盟球員列入40人名單進行保護，運動家隊則是將莊陳仲敖、右投奈特（Braden Nett）、裴瑞茲（Junior Perez）共3人放進40人名單。

莊陳仲敖今年2月披上中華隊戰袍為台灣出戰世界棒球經典賽資格賽，回到賽季也在2A出賽了28場，取得6勝11敗、防禦率4.08的成績，投145.2局、145次三振都寫下生涯新高，在運動家隊新秀榜排名第29。

選秀 運動家 莊陳仲敖
MLB／2026年名人堂候選名單公布 秋信守成為韓國史上首位

美國棒球作家協會(BBWAA)於今天公布2026年美國棒球名人堂球員候選名單，總計27人中有12位為新進，其中韓國球員秋信守名列其中，成為韓國球員史上首位，在韓國棒壇引起注目。 現年43歲的秋信

MiLB／沈家羲盼明年摸到2A 體認語言對旅外真的很重要

效力水手隊的台灣投手沈家羲，今年展開第一個旅美賽季，也度過一小段沒有翻譯的日子，讓他忍不住笑答：「語言對每個要旅外的真的...

MLB／「北極熊」可能下家？ 紅襪補強布萊格曼或阿隆索2選1

波士頓紅襪休賽季積極尋求強化打線，而根據美媒最新消息，球隊本次休賽季的首要任務，將鎖定在布萊格曼（Alex Bregman）和阿隆索（Pete Alonso）兩名超級自由球員之間做出選擇。無論最終結果如何，外界普遍認為，紅襪不會空手而歸。

MLB／大谷翔平6.8億美元延遲支付前所未見 美媒示警恐釀成封館

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平2023年底簽下一紙10年7億美金的天價合約，不過這張合約包含6.8億美元的延遲支付，就有美國體育媒體進一步點出，這可能在未來的勞資談判中掀起風暴，甚至成為2027年大聯盟「封館危機」的引爆點。

