MLB／莊陳仲敖入列運動家40人名單 2台將免規則五
大聯盟40人名單遞交截止期限已過，今年三位符合規則五選秀資格的台將中，老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖都進入40人名單，海盜隊陳柏毓未被列入。
大聯盟規則五選秀預定美國時間12月10日舉行，凡符合資格、但未被球隊加入40人名單的球員，都可能被其他球團挑走；根據規定，18歲以下簽約的球員，必須在5個球季內被加入40人名單，19歲以上簽約的球員則需在4個球季內受到保護，否則即列入規則五選秀名單。
老虎隊先一步將李灝宇及另外4位小聯盟球員列入40人名單進行保護，運動家隊則是將莊陳仲敖、右投奈特（Braden Nett）、裴瑞茲（Junior Perez）共3人放進40人名單。
莊陳仲敖今年2月披上中華隊戰袍為台灣出戰世界棒球經典賽資格賽，回到賽季也在2A出賽了28場，取得6勝11敗、防禦率4.08的成績，投145.2局、145次三振都寫下生涯新高，在運動家隊新秀榜排名第29。
