MLB／怪力男李灝宇進入老虎40人名單 精彩一季獲重視
美國職棒老虎隊今天確定40人名單，為避免被放進規則五選秀中，台灣「怪力男」李灝宇成功進入名單，成為現役第3位入列大聯盟40人名單的台灣球員，前兩人是海盜隊鄭宗哲、巨人隊鄧愷威。
隨著托瑞斯（Gleyber Torres）接受合格報價，老虎隊也確認休賽季的40人名單，將5名小聯盟球員選入，李灝宇之外還有克魯茲（Trei Cruz）、瓦倫西亞（Eduardo Valencia）、李蘭佐（Thayron Liranzo）以及米勒（Jake Miller）。
同時老虎隊也將6名球員放入指定讓渡（DFA）名單，分別是達內爾（Dugan Darnell）、佛里（Jason Foley）、岡瑟（Sean Guenther）、利托（Jack Little）、馬蒂森（Tyler Mattison）以及雷尼（Tanner Rainey）。
大聯盟接下來的規則五選秀中，李灝宇原本符合資格，但如今放進40人名單受到保護，而海盜隊陳柏毓未被列入名單。莊陳仲敖則仍待運動家球團公布。
李灝宇今年球季在3A打滿，出賽126場累積121支安打、14轟、61分打點，外加22次盜壘成功，都寫下生涯新高，打擊率2成43的穩定長打及輸出，獲得球隊重視。
