MiLB／沈家羲盼明年摸到2A 體認語言對旅外真的很重要

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
沈家羲。記者陳宛晶／攝影
沈家羲。記者陳宛晶／攝影

效力水手隊的台灣投手沈家羲，今年展開第一個旅美賽季，也度過一小段沒有翻譯的日子，讓他忍不住笑答：「語言對每個要旅外的真的滿重要。」設定明年目標，他說希望球季結束時，可以摸到高階1A或2A。

沈家羲今年從新人聯盟開季，季中升上1A，回顧今年球季，他說：「剛開始就遇到滿多挫折，後面放慢腳步、越投越順，不一樣的想法。」談到進步最多的地方，他指出控球、變化球穩定度，以及解讀打者能力。

還有一項挑戰來自語言，沈家羲提到，水手有他自己和林鉑濬兩位台灣人，配置一位翻譯，有段時間學弟因為復健需要翻譯，「那段時間靠自己講英文，一開始很緊張，後面就比較適應了，也覺得語言對每個要旅外的真的滿重要。」

沈家羲與這批旅美選手中以潘文輝、柯敬賢、黃仲翔交情最好，沈家羲會端出拿手好菜招待他們，他透露：「在亞利桑那時，我都叫他們來我家裡，我煮菜給他們吃，我會煮比較家常的。」

沈家羲 水手 柯敬賢
MLB／2026年名人堂候選名單公布 秋信守成為韓國史上首位

美國棒球作家協會(BBWAA)於今天公布2026年美國棒球名人堂球員候選名單，總計27人中有12位為新進，其中韓國球員秋信守名列其中，成為韓國球員史上首位，在韓國棒壇引起注目。 現年43歲的秋信

MLB／「北極熊」可能下家？ 紅襪補強布萊格曼或阿隆索2選1

波士頓紅襪休賽季積極尋求強化打線，而根據美媒最新消息，球隊本次休賽季的首要任務，將鎖定在布萊格曼（Alex Bregman）和阿隆索（Pete Alonso）兩名超級自由球員之間做出選擇。無論最終結果如何，外界普遍認為，紅襪不會空手而歸。

MLB／大谷翔平6.8億美元延遲支付前所未見 美媒示警恐釀成封館

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平2023年底簽下一紙10年7億美金的天價合約，不過這張合約包含6.8億美元的延遲支付，就有美國體育媒體進一步點出，這可能在未來的勞資談判中掀起風暴，甚至成為2027年大聯盟「封館危機」的引爆點。

MLB／大谷翔平明年續穿「金標聖衣」 大聯盟僅6人具資格

美國職棒大聯盟（MLB）與球員卡大廠Topps日前公布2026年具備穿著「金標聖衣戰袍」資格的6名球星，其中包括蟬聯國聯年度MVP的洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平。 金標球衣自2025年起啟用，被

MLB／洛時揭道奇憂「還債」 對日籍三星打WBC興趣缺缺

道奇隊對於旗下日籍三本柱參戰明年世界棒球經典賽的態度備受關注，「洛杉磯時報」指出，可能會有人退出或是受到嚴格投球限制，但...

