MLB／2026年名人堂候選名單公布 秋信守成為韓國史上首位

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國球星秋信守是大聯盟敲出第2多全壘打的亞洲球員。 美聯社
美國棒球作家協會(BBWAA)於今天公布2026年美國棒球名人堂球員候選名單，總計27人中有12位為新進，其中韓國球員秋信守名列其中，成為韓國球員史上首位，在韓國棒壇引起注目。

現年43歲的秋信守，從2005年加入水手隊開始大聯盟球員生涯，2020球季在遊騎兵隊結束大聯盟生涯，雖仍轉戰韓職打球4年，但已符合美國棒球名人堂，大聯盟效命達10年及退休達5年以上，並有顯著表現的資格。然而各界預期明年名人堂恐將無新的候選人可以達百分75門檻過關，最終當選名單將於明年1月公布。

於今年鈴木一朗在候選第一年僅僅跑了一票下，獲393票拿下99.7%得票率，成為首位進入名人堂的亞洲球員，引起震撼，同時入選還有沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）。

秋信守生涯在1652場比賽和7157個打席中，打擊率為.275，共擊出1671支安打，其中包括218支全壘打、782分打點、157次盜壘，他是首位大聯盟達到200支全壘打和100次盜壘的亞洲球員，第二位則是道奇隊的大谷翔平。2015年7月在大聯盟打出完全打擊，是第一位在大聯盟打出完全打擊的亞洲球員，大谷翔平則是在2019年6月成就完全打擊。

韓媒分析，秋信守WAR值(Wins Above Replacement)僅為34.7，上一位WAR值低於40的名人堂候選人岡薩雷斯(Juan González)38.7，於2011年進入候選，第一年得票率為5.2%，第二年則只有4%而失去候選資格，名人堂規定只要該年選票低於5%，隔年就失去候選資格，因此秋信守入堂機會不大，不過，韓媒仍認為應該爭取是他是首位韓國人來獲得選票。

今年入選較受美國注目為前費城人左投漢梅爾斯（Cole Hamels），2008年世界大賽冠軍成員，大聯盟生涯163勝122敗、2560次奪三振、防禦率3.43，但沒有塞揚獎加持，入堂也有難度。

