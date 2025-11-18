MLB／「北極熊」可能下家？ 紅襪補強布萊格曼或阿隆索2選1

波士頓紅襪休賽季積極尋求強化打線，而根據美媒最新消息，球隊本次休賽季的首要任務，將鎖定在布萊格曼（Alex Bregman）和阿隆索（Pete Alonso）兩名超級自由球員之間做出選擇。無論最終結果如何，外界普遍認為，紅襪不會空手而歸。

大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）近日在《Hot Stove》節目中透露，紅襪已把重新簽回明星三壘手布萊格曼列為第一優先，若無法成功留人，球團將全力追逐剛行使自由球員資格的「北極熊」阿隆索。

摩洛西說：「我認為紅襪存在兩條明確的補強路線，要嘛找回布萊格曼，要嘛傾全力搶阿隆索。我覺得他們至少會拿下其中一人。」他進一步指出，紅襪預計會先補上一名強打者，接著在投手市場上積極尋求交易，尤其看好他們與邁阿密馬林魚談判，目標包含卡布雷拉（Edward Cabrera）和阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。

紅襪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。 美聯社

摩洛西也分析，紅襪在季中將狄佛斯（Rafael Devers）送到舊金山巨人隊的交易，或許間接提高了隊上搶阿隆索的機會。他認為巨人不太可能再加入阿隆索爭奪戰，使紅襪成為現階段把他從大都會手中挖走的最強競爭者。

儘管兩名明星球員風格不同，但都能為紅襪帶來價值。布萊格曼生涯打擊率三圍.272/.365/.481，兼具選球能力與穩健守備；阿隆索則以強大長打火力著稱，2025年賽季揮出38發全壘打。