聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平2023年底簽下一紙10年7億美金的天價合約，不過這張合約包含6.8億美元的延遲支付，就有美國體育媒體進一步點出，這可能在未來的勞資談判中掀起風暴，甚至成為2027年大聯盟「封館危機」的引爆點。

大谷與道奇簽下的鉅約不僅總額高達7億美金創下紀錄，而且大谷在合約的10年間，每一年只會領取200萬美元，也就是說，合約中的6.8億美金道奇都會在10年合約走完後支付。雖然大聯盟過去已有延遲支付薪資的前例，但大谷合約的從金額到比例都創下史無前例的規模，使道奇隊在每年的薪資空間計算上只需計入4600萬美元。

《The Sporting News》記者休斯（Andrew Hughes）分析指出，這種付款方式對球員具備強大的吸引力。由於延遲支付能避免在合約期間被課徵加州約13.3％的高額州稅，一旦大谷翔平在合約結束後搬到免徵州稅的地方，就能完全避開相關稅負，因此道奇的做法也引發部分州政府擔憂。

另一方面，道奇隊大舉採用延遲付款模式，讓其他市場規模較小的球隊面臨壓力，因為他們幾乎無法跟進相同策略，恐進一步擴大強弱隊差距。外界認為，這將成為下一輪勞資協商的核心問題之一，甚至可能自2026年底開始引發封館危機。

美媒進一步指出，其實道奇隊棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）的操盤方式已在聯盟內部激起不小反彈，大谷翔平的破紀錄合約勢必會成為未來談判桌上的指標性案例，牽動大聯盟薪資制度是否需重新調整。

MLB／大谷翔平6.8億美元延遲支付前所未見 美媒示警恐釀成封館

