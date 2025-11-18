MLB／大谷翔平明年續穿「金標聖衣」 大聯盟僅6人具資格
美國職棒大聯盟（MLB）與球員卡大廠Topps日前公布2026年具備穿著「金標聖衣戰袍」資格的6名球星，其中包括蟬聯國聯年度MVP的洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平。
金標球衣自2025年起啟用，被視為全聯盟最高個人榮譽象徵，僅限前一季MVP、塞揚獎與新人王得主穿著，因此2026年全大聯盟僅6人符合資格。
此次入選的6名球員分別：國聯MVP大谷翔平、美聯MVP賈吉（Aaron Judge）、國聯賽揚史肯斯（Paul Skenes）、美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王包德溫（Drake Baldwin）與美聯新人王柯茲（Nick Kurtz）。其中大谷、賈吉與史庫柏都是連續兩年獲得金標資格。
金標制度啟用後，球衣後領的MLB標誌將從傳統紅白藍三色更換為金色版本，象徵球員在前一年獲獎的榮耀。根據《ESPN》與《The Athletic》報導，球員在球季中所穿的10件金標球衣，將於賽季結束後交由MLB認證，再由Topps拆解部分金標徽章，製作成限量「金標球員卡」（Gold Logoman Cards），讓球迷有機會收藏球星比賽服的真實金標。
大谷翔平本季再度交出史詩級「二刀流」數據，包含打擊率.282、55轟、102打點、OPS1.014，另投出47局、62次三振、防禦率2.87，締造史上首見「50轟50K」紀錄，並以全票之姿拿下個人生涯第4座MVP，連續3年獲選。
對於金標制度，外媒多以「時代象徵」形容。美日球迷也在社群上熱烈留言：「翔平穿金標太合理」、「這就是最強球員的標誌」、「期待他穿金標球衣踏上球場的那一刻」。
