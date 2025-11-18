快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

MLB／大谷翔平明年續穿「金標聖衣」 大聯盟僅6人具資格

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平明年續穿「金標聖衣」。 路透社
大谷翔平明年續穿「金標聖衣」。 路透社

美國職棒大聯盟（MLB）與球員卡大廠Topps日前公布2026年具備穿著「金標聖衣戰袍」資格的6名球星，其中包括蟬聯國聯年度MVP的洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平。

金標球衣自2025年起啟用，被視為全聯盟最高個人榮譽象徵，僅限前一季MVP、塞揚獎與新人王得主穿著，因此2026年全大聯盟僅6人符合資格。

此次入選的6名球員分別：國聯MVP大谷翔平、美聯MVP賈吉（Aaron Judge）、國聯賽揚史肯斯（Paul Skenes）、美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王包德溫（Drake Baldwin）與美聯新人王柯茲（Nick Kurtz）。其中大谷、賈吉與史庫柏都是連續兩年獲得金標資格。

金標制度啟用後，球衣後領的MLB標誌將從傳統紅白藍三色更換為金色版本，象徵球員在前一年獲獎的榮耀。根據《ESPN》與《The Athletic》報導，球員在球季中所穿的10件金標球衣，將於賽季結束後交由MLB認證，再由Topps拆解部分金標徽章，製作成限量「金標球員卡」（Gold Logoman Cards），讓球迷有機會收藏球星比賽服的真實金標。

大谷翔平本季再度交出史詩級「二刀流」數據，包含打擊率.282、55轟、102打點、OPS1.014，另投出47局、62次三振、防禦率2.87，締造史上首見「50轟50K」紀錄，並以全票之姿拿下個人生涯第4座MVP，連續3年獲選。

全聯盟僅6人有資格穿「金標聖衣」。 法新社
全聯盟僅6人有資格穿「金標聖衣」。 法新社

對於金標制度，外媒多以「時代象徵」形容。美日球迷也在社群上熱烈留言：「翔平穿金標太合理」、「這就是最強球員的標誌」、「期待他穿金標球衣踏上球場的那一刻」。

新人 標誌 社群 人生
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

MLB／洛時揭道奇憂「還債」 對日籍三星打WBC興趣缺缺

道奇隊對於旗下日籍三本柱參戰明年世界棒球經典賽的態度備受關注，「洛杉磯時報」指出，可能會有人退出或是受到嚴格投球限制，但...

MLB／大谷翔平明年續穿「金標聖衣」 大聯盟僅6人具資格

美國職棒大聯盟（MLB）與球員卡大廠Topps日前公布2026年具備穿著「金標聖衣戰袍」資格的6名球星，其中包括蟬聯國聯年度MVP的洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平。 金標球衣自2025年起啟用，被

MLB的中國夢：中國人為何不愛打棒球？

回顧中國棒球的發展史即可發現，棒球在中國尚未形成扎實的運動風氣，因此CPB能否在缺乏穩健基礎的情況下永續運作，將是一場艱鉅的考驗。

MLB／道奇康佛托投身自由市場 被看好明年球季復活

道奇外野手康佛托（Michael Conforto）季前以一年1700萬美元（約5億新台幣）合約加盟，沒想到遭遇生涯最大低潮，最終未被排進季後賽名單，在球隊力拼世界大賽連霸時，無緣上場奮戰，如今成為自

MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。