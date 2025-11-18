快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洛時揭道奇憂「還債」 對日籍三星打WBC興趣缺缺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美媒指出道奇奪冠後不太願意放日籍三本柱打明年經典賽。 美聯社
美媒指出道奇奪冠後不太願意放日籍三本柱打明年經典賽。 美聯社

道奇隊對於旗下日籍三本柱參戰明年世界棒球經典賽的態度備受關注，「洛杉磯時報」指出，可能會有人退出或是受到嚴格投球限制，但道奇也在擔心，考量日本國內看待經典賽的重要性，祭出任何限制都可能會讓道奇的處境尷尬。

道奇陣中包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，都是日本上屆奪冠班底，但這回能否得到三人點頭同意參賽，日本武士監督井端弘和也僅說，還在持續努力中。

洛杉磯時報報導，考量到道奇在近兩年季後賽多打了33場比賽，超負荷的工作量，可能在明年球季「還債」，道奇已在著眼思考可能在明年碰到的挑戰，但明年3月的經典賽將讓問題更加複雜，道奇上屆共有9人參賽，本屆也有多人可能出賽，又以山本、大谷、佐佐木最受關注。

報導中指出：「考量到剛經歷高強度的季後賽，更不用提佐佐木今年還因肩傷缺席很長一段時間，部分投手可能因自身狀況退出經典賽，或有嚴格的投球限制。」然而文中也提出擔憂，點出這項在賽事在日本的重要性高於世界大賽，「任何限制都可能引發爭議，若道奇希望任何一人休息，都可能陷入尷尬處境。」

道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）表示，「我們尚未討論經典賽事宜，但我確信我們很快就會面對這些疑問。」

圍繞在大谷身上的問題，還有明年將是他開完第二次TJ手術的首個完整二刀流球季，使用說明書是否會有調整？戈梅斯表示，「我們所做的每件事，一定都是以大局為重，等時間比較接近開季時，我們會再來討論。」

道奇 經典賽 佐佐木朗希
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

MLB／官網列FA市場五大先發 評今井達也不及山本由伸但仍是一流

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

MLB／山本由伸無緣塞揚獎 官網：季後賽出色未納入評選範圍

相關新聞

MLB／洛時揭道奇憂「還債」 對日籍三星打WBC興趣缺缺

道奇隊對於旗下日籍三本柱參戰明年世界棒球經典賽的態度備受關注，「洛杉磯時報」指出，可能會有人退出或是受到嚴格投球限制，但...

MLB／大谷翔平明年續穿「金標聖衣」 大聯盟僅6人具資格

美國職棒大聯盟（MLB）與球員卡大廠Topps日前公布2026年具備穿著「金標聖衣戰袍」資格的6名球星，其中包括蟬聯國聯年度MVP的洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平。 金標球衣自2025年起啟用，被

MLB的中國夢：中國人為何不愛打棒球？

回顧中國棒球的發展史即可發現，棒球在中國尚未形成扎實的運動風氣，因此CPB能否在缺乏穩健基礎的情況下永續運作，將是一場艱鉅的考驗。

MLB／道奇康佛托投身自由市場 被看好明年球季復活

道奇外野手康佛托（Michael Conforto）季前以一年1700萬美元（約5億新台幣）合約加盟，沒想到遭遇生涯最大低潮，最終未被排進季後賽名單，在球隊力拼世界大賽連霸時，無緣上場奮戰，如今成為自

MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。