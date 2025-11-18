MLB／洛時揭道奇憂「還債」 對日籍三星打WBC興趣缺缺

道奇隊對於旗下日籍三本柱參戰明年世界棒球經典賽的態度備受關注，「洛杉磯時報」指出，可能會有人退出或是受到嚴格投球限制，但道奇也在擔心，考量日本國內看待經典賽的重要性，祭出任何限制都可能會讓道奇的處境尷尬。

道奇陣中包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，都是日本上屆奪冠班底，但這回能否得到三人點頭同意參賽，日本武士監督井端弘和也僅說，還在持續努力中。

洛杉磯時報報導，考量到道奇在近兩年季後賽多打了33場比賽，超負荷的工作量，可能在明年球季「還債」，道奇已在著眼思考可能在明年碰到的挑戰，但明年3月的經典賽將讓問題更加複雜，道奇上屆共有9人參賽，本屆也有多人可能出賽，又以山本、大谷、佐佐木最受關注。

報導中指出：「考量到剛經歷高強度的季後賽，更不用提佐佐木今年還因肩傷缺席很長一段時間，部分投手可能因自身狀況退出經典賽，或有嚴格的投球限制。」然而文中也提出擔憂，點出這項在賽事在日本的重要性高於世界大賽，「任何限制都可能引發爭議，若道奇希望任何一人休息，都可能陷入尷尬處境。」

道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）表示，「我們尚未討論經典賽事宜，但我確信我們很快就會面對這些疑問。」

圍繞在大谷身上的問題，還有明年將是他開完第二次TJ手術的首個完整二刀流球季，使用說明書是否會有調整？戈梅斯表示，「我們所做的每件事，一定都是以大局為重，等時間比較接近開季時，我們會再來討論。」