MLB／道奇康佛托投身自由市場 被看好明年球季復活

道奇外野手康佛托（Michael Conforto）季前以一年1700萬美元（約5億新台幣）合約加盟，沒想到遭遇生涯最大低潮，最終未被排進季後賽名單，在球隊力拼世界大賽連霸時，無緣上場奮戰，如今成為自由球員的康佛托，被預測可能加盟同區對手教士。

康佛托自開季便表現低迷，例行賽出賽138場，打擊率僅1成99，貢獻12支全壘打、36分打點，OPS為.638。這是他自2015年登上大聯盟後的生涯最差成績。自外卡系列賽起，康佛托便未被排入出賽名單，並在球季結束後成為自由球員。

儘管本季狀態低迷，但康佛托在市場仍具備一定行情，主要考量到今年自由市場深度不算充足，加上康佛托過往的實績，各界普遍預期他能在明年球季繳出復活身手。

根據外媒報導，康佛托今年有幾項優秀數據利於他明年繳出反彈成績，其中四壞保送率11.5％優於去年，且揮棒速度高於大聯盟平均、面對壞球的「追打率」更創下生涯最佳，上述條件皆讓專家看好康佛托在明年成功復活，並預估教士、海盜、守護者等隊伍可能與他接觸。