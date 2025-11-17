快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊大谷翔平(右)、洋基隊賈吉寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀錄。 美聯社
道奇隊大谷翔平(右)、洋基隊賈吉寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀錄。 美聯社

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀錄，官網今天列出有望撼動兩大咖MVP寶座的10位候選人，特別提到許多球員或許早就應該得獎，但因兩大咖表現出色，就算他們打出MVP級別的賽季，始終無法脫穎而出。

最近5個球季10次年度MVP有7次被這兩人包辦，大谷2021年首次獲獎，前年起完成3連霸，賈吉2022年在美聯票選擊敗大谷，去年、今年連續稱霸，官網形容「令人驚嘆，我們很幸運，此刻正見證史上兩位最偉大球員的風采。」

官網列出兩聯盟各5位候選人，明年球季可能有機會挑戰MVP，打破大谷和賈吉壟斷，分別是運動家隊柯茲（Nick Kurtz）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、紅人隊（Elly De La Cruz）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、大都會隊索托（Juan Soto）、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

史肯斯是今年國聯防禦率王、塞揚獎得主，也是唯一被點名的投手；官網指出，道奇左投克蕭（ Clayton Kershaw）2014年奪下塞揚獎後，已經連續11年未有投手勝出，現在想要獲選更困難，史肯斯生涯兩年55場先發，防禦率低於2（1.96），簡直令人難以置信，而且似乎愈投越勇，MVP人選非他莫屬。

塞揚獎 賈吉 史肯斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／大谷、賈吉攜手連霸MVP 書寫聯盟百年來歷史新頁！

MLB／美聯MVP有激鬥！賈吉多拿4張第一名 20分差險勝羅利

MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩一紀錄

MLB／洋基、道奇對耶薩維奇慘吞28K 賈吉慘痛經驗早知很難打

相關新聞

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀...

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎...

MLB／山本由伸公開愛犬Carlos！從收容所到大聯盟狗明星 與大谷愛犬Decoy已成好友

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸近日更新Instagram，首次完整公開他的愛犬「Carlos」，並分享牠從收容所到成為家中一員的暖心故事，引發球迷熱烈討論。 Carlos原本是被遺棄的流浪狗，如今不

MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

MLB／休賽季首筆重磅合約出爐 水手一壘手奈勒簽下5年長約

水手隊上個月在美聯冠軍賽失利，仍是唯一從未獲得聯盟冠軍的大聯盟現役球隊，今天傳出確定和28歲一壘手奈勒（Josh Nay...

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連3年奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。