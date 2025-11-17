MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀錄，官網今天列出有望撼動兩大咖MVP寶座的10位候選人，特別提到許多球員或許早就應該得獎，但因兩大咖表現出色，就算他們打出MVP級別的賽季，始終無法脫穎而出。

最近5個球季10次年度MVP有7次被這兩人包辦，大谷2021年首次獲獎，前年起完成3連霸，賈吉2022年在美聯票選擊敗大谷，去年、今年連續稱霸，官網形容「令人驚嘆，我們很幸運，此刻正見證史上兩位最偉大球員的風采。」

官網列出兩聯盟各5位候選人，明年球季可能有機會挑戰MVP，打破大谷和賈吉壟斷，分別是運動家隊柯茲（Nick Kurtz）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、紅人隊（Elly De La Cruz）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、大都會隊索托（Juan Soto）、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

史肯斯是今年國聯防禦率王、塞揚獎得主，也是唯一被點名的投手；官網指出，道奇左投克蕭（ Clayton Kershaw）2014年奪下塞揚獎後，已經連續11年未有投手勝出，現在想要獲選更困難，史肯斯生涯兩年55場先發，防禦率低於2（1.96），簡直令人難以置信，而且似乎愈投越勇，MVP人選非他莫屬。