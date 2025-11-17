快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／休賽季首筆重磅合約出爐 水手一壘手奈勒簽下5年長約

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊28歲一壘手奈勒簽下5年長約。 路透社
水手隊28歲一壘手奈勒簽下5年長約。 路透社

水手隊上個月在美聯冠軍賽失利，仍是唯一從未獲得聯盟冠軍的大聯盟現役球隊，今天傳出確定和28歲一壘手奈勒（Josh Naylor）續約，而且簽下5年長約；美國媒體ESPN指出，這位自由球員市場最優秀的打者之一將重返水手，成為休賽季首筆重磅合約。

奈勒今年季中被響尾蛇隊交易到水手，整季出賽147場，打擊率2成95、全壘打20支、打點92分，攻守和跑壘都有一定水準，鞏固水手本來薄弱的一壘防區，球團高層本來就想留人。

奈勒的新約內容還未出爐，ESPN指出，這份5年合約尚待體檢通過，他將和美聯MVP排名第2的羅利（Cal Raleigh）、明星中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）聯手，加上實力雄厚的先發投手群，全力爭取隊史首座世界大賽冠軍。

水手以美聯西區冠軍闖進季後賽，分區系列賽淘汰老虎隊，但在美聯冠軍賽不敵藍鳥隊，成軍49年從未封王，奈勒出賽12場，打擊率3成40、全壘打3支、打點5分。

水手 ESPN
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／沒拿MVP創史上首見悲情紀錄 水手羅利談兼顧攻守困難

MLB／美聯MVP有激鬥！賈吉多拿4張第一名 20分差險勝羅利

MLB／水手仍是唯一未獲聯盟冠軍球隊 羅利5轟追上大谷無緣碰面

MLB／水手隊史49年首冠近了？過去相同戰況晉級機率至少83.9%

相關新聞

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀...

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎...

MLB／山本由伸公開愛犬Carlos！從收容所到大聯盟狗明星 與大谷愛犬Decoy已成好友

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸近日更新Instagram，首次完整公開他的愛犬「Carlos」，並分享牠從收容所到成為家中一員的暖心故事，引發球迷熱烈討論。 Carlos原本是被遺棄的流浪狗，如今不

MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

MLB／休賽季首筆重磅合約出爐 水手一壘手奈勒簽下5年長約

水手隊上個月在美聯冠軍賽失利，仍是唯一從未獲得聯盟冠軍的大聯盟現役球隊，今天傳出確定和28歲一壘手奈勒（Josh Nay...

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連3年奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。