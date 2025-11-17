MLB／休賽季首筆重磅合約出爐 水手一壘手奈勒簽下5年長約

水手隊上個月在美聯冠軍賽失利，仍是唯一從未獲得聯盟冠軍的大聯盟現役球隊，今天傳出確定和28歲一壘手奈勒（Josh Naylor）續約，而且簽下5年長約；美國媒體ESPN指出，這位自由球員市場最優秀的打者之一將重返水手，成為休賽季首筆重磅合約。

奈勒今年季中被響尾蛇隊交易到水手，整季出賽147場，打擊率2成95、全壘打20支、打點92分，攻守和跑壘都有一定水準，鞏固水手本來薄弱的一壘防區，球團高層本來就想留人。

奈勒的新約內容還未出爐，ESPN指出，這份5年合約尚待體檢通過，他將和美聯MVP排名第2的羅利（Cal Raleigh）、明星中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）聯手，加上實力雄厚的先發投手群，全力爭取隊史首座世界大賽冠軍。

水手以美聯西區冠軍闖進季後賽，分區系列賽淘汰老虎隊，但在美聯冠軍賽不敵藍鳥隊，成軍49年從未封王，奈勒出賽12場，打擊率3成40、全壘打3支、打點5分。