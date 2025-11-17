MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

馬提今年32歲，本季出賽126場，打擊率2成83、長打率5成17，敲出28轟、攻擊指數（OPS）.893，獲得今年國聯銀棒獎；馬提與響尾蛇簽下的延長合約剩餘5年，總額達9100萬美元（約28億台幣），以馬提的身手來說這份合約相當划算。外媒列出3支適合交易馬提的球團，分別是紅襪、水手、老虎。

紅襪若獲得馬提，可將他與「故事哥」史托瑞（Trevor Story）組成二游搭檔，也能提升前段打線的攻擊破壞力；水手則需要馬提來擔任先發二壘手，強化團隊的安打實力；老虎雖已有托瑞斯（Gleyber Torres），但馬提依舊是個更優質的選項，可以期待他改善團隊季後賽攻擊表現不佳的缺陷。

由於馬提年紀正值巔峰，加上他的高CP值合約，使馬提極具交易價值，無論哪隊都需付出極高代價（數名頂級新秀），這也提升了交易成功的難度。