快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇二壘手馬提。 美聯社
響尾蛇二壘手馬提。 美聯社

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

馬提今年32歲，本季出賽126場，打擊率2成83、長打率5成17，敲出28轟、攻擊指數（OPS）.893，獲得今年國聯銀棒獎；馬提與響尾蛇簽下的延長合約剩餘5年，總額達9100萬美元（約28億台幣），以馬提的身手來說這份合約相當划算。外媒列出3支適合交易馬提的球團，分別是紅襪、水手、老虎。

紅襪若獲得馬提，可將他與「故事哥」史托瑞（Trevor Story）組成二游搭檔，也能提升前段打線的攻擊破壞力；水手則需要馬提來擔任先發二壘手，強化團隊的安打實力；老虎雖已有托瑞斯（Gleyber Torres），但馬提依舊是個更優質的選項，可以期待他改善團隊季後賽攻擊表現不佳的缺陷。

由於馬提年紀正值巔峰，加上他的高CP值合約，使馬提極具交易價值，無論哪隊都需付出極高代價（數名頂級新秀），這也提升了交易成功的難度。

MLB 響尾蛇 棒球
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

道奇隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）今年再奪年度MVP，寫下大聯盟史上首次國聯、美聯得主同時完成2連霸紀...

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎...

MLB／山本由伸公開愛犬Carlos！從收容所到大聯盟狗明星 與大谷愛犬Decoy已成好友

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸近日更新Instagram，首次完整公開他的愛犬「Carlos」，並分享牠從收容所到成為家中一員的暖心故事，引發球迷熱烈討論。 Carlos原本是被遺棄的流浪狗，如今不

MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家

亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。

MLB／休賽季首筆重磅合約出爐 水手一壘手奈勒簽下5年長約

水手隊上個月在美聯冠軍賽失利，仍是唯一從未獲得聯盟冠軍的大聯盟現役球隊，今天傳出確定和28歲一壘手奈勒（Josh Nay...

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連3年奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。