MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
史庫柏勇奪美聯塞揚獎。 路透社
道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal）有機會超越山本由伸，成為史上身價最高的投手。

官網指出，今年打進季後賽的球隊，不保證未來可以一帆風順，接下來幾個月將是各隊努力縮小與道奇差距的關鍵期，老虎明年打造以史庫柏為中心的陣容，或是考慮把他交易出去，勢必對球隊造成影響。

老虎最近兩季挺進季後賽，分別在分區系列賽打滿5場遭守護者、水手隊淘汰，交易史庫柏的傳聞已經甚囂塵上，主因在於老虎隊只剩明年球季控制權。

史庫柏效力老虎6季已成大聯盟頂尖投手，去年奪下美聯三冠王，今年不但再奪防禦率王，更在塞揚獎票選擊敗紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet），完成2連霸。

官網指出，如果老虎認為和史庫柏續約的可能性不大，在這個休賽季將他交易出去換取豐厚回報，無疑對球隊最有利；但把王牌投手送走，肯定會降低明年重返季後賽的希望，為了爭奪世界大賽冠軍願意付出多大代價，對球團高層將是艱難的決定。

道奇前年12月和山本簽下12年3億2500萬美元合約，超越洋基隊柯爾（Gerrit Cole）100萬美元，躍居史上總值最高；官網指出，史庫柏明年季後成為自由球員時，將會尋求比山本更豐厚的合約。

史庫柏 老虎 塞揚獎
