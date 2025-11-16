快訊

MLB／山本由伸公開愛犬Carlos！從收容所到大聯盟狗明星 與大谷愛犬Decoy已成好友

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸首次完整公開他的愛犬「Carlos」，分享牠從收容所到成為家中一員的暖心故事。圖截自IG
山本由伸首次完整公開他的愛犬「Carlos」，分享牠從收容所到成為家中一員的暖心故事。圖截自IG

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸近日更新Instagram，首次完整公開他的愛犬「Carlos」，並分享牠從收容所到成為家中一員的暖心故事，引發球迷熱烈討論。

Carlos原本是被遺棄的流浪狗，如今不僅成為山本的精神支柱，更與大谷翔平的愛犬Decoy早已「聯誼成功」，兩隻「道奇狗明星」也成為球迷關注焦點。

山本在貼文中以英語、日語介紹：「這是我的愛犬Carlos。我去年8月在動物收容所第一次見到牠，那段影片就是我們相遇的瞬間。牠非常溫柔，喜歡慢活、午睡、散步和享受美食。」山本還特別用西班牙文「mi Carlitos」來稱呼愛犬，「我真的很高興Carlos現在陪在我身邊。」

貼文一出迅速就衝破30萬按讚，留言滿是「太可愛了」、「Carlos長大了」、「山本好溫柔好有愛」。

在道奇春訓時，山本曾被拍到抱著毛小孩從車上現身，甚至讓牠穿上印有「17 OHTANI」的大谷球衣，一旁還有大谷愛犬Decoy一起玩耍，畫面十分療癒，但當時山本刻意保密狗名，引發球迷好奇。如今終於揭曉之後，他更在IG限時動態寫下「#友達はデコピン（朋友是Decoy）」，公開一起搭乘包機的照片，讓粉絲笑稱「道奇狗界友誼大成功」。

根據《日刊體育》報導，Carlos為斯塔福郡鬥牛㹴，外表壯碩威武乍看會讓人以為是比特犬，但實際上牠的個性極為溫和，也很活潑、極度親人，對小孩特別有耐心，天性不具攻擊性，是相當理想的家庭伴侶犬。

山本由伸透露，自己從小因母親在動物醫院工作，對動物格外有感情。去年夏天母親造訪洛杉磯時，他們一起前往一間「有安置待安樂死犬隻」的收容所，當他看到這隻被遺棄的小狗時便「一眼認定」，當下決定領養、帶牠回家。

山本還在IG上分享多張「Carlos」的日常照，包括熟睡翻白眼、床墊午睡、萬聖節造型乖巧入鏡、隔著籠子撒嬌的影片等，全面展現牠可愛的一面。許多球迷表示，這些照片讓人「暖到融化」，也有人感謝山本領養收容犬，稱他「不只球技強，心也是善良溫柔」。

有趣的是，不少網友看到山本「公開愛犬」後，聯想到大谷翔平當初曬狗沒多久就宣布結婚，紛紛留言開玩笑：「現在輪到山本了嗎？」對此山本本人並未回應，但溫暖的貼文仍讓粉絲大呼幸福感滿滿。

動物收容所 成功 母親 照片 洛杉磯
