MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連3年奪得MVP的表現，作為超級谷粉的落合博滿更看好他在35歲前拿到塞揚獎。

落合認為，本季大谷的表現作為打者完全無可挑剔，而他也以投手方式重新復出，為明年賽季做好準備，唯一尚未獲得的塞揚獎，「我覺得他有機會拿到。大谷真正唯一沒拿過的就是塞揚獎。我想他在35歲之前應該可以達成。」

中畑清雖然認為在此之前還是要先讚揚大谷連續三年拿MVP的偉業，不過落合博滿笑說：「這是理所當然的，所以掌聲就不用了。」

中畑進一步指出，大谷的厲害之處在於持續上場比賽，「即使如此疲累，仍不休息的樣子。就像長嶋茂雄、王貞治也曾說過，持續出賽的明星是多麼重要，他正是在實踐這一點。」

而落合博滿先前在個人YouTube頻道中，也談到道奇隊奪得二連霸的歷程，世界大賽MVP毫無私心的選擇山本由伸，「當然是山本由伸，除了山本沒有別人。」

但訪問的尾聲當訪談者送上大谷翔平的5本寫真集時，落合博滿看了看封面後說「等我一下」，隨後拿出同樣的5本寫真集，不同的是上面已經有滿滿的便利貼頁籤，「你看，我已經有了。」

談到以大谷翔平今年的表現，恐怕出版社又會出一本新的寫真集，訪談者說：「到時再帶來送您。」落合博滿說：「不用，我自已會去買。」

最後那新的5本寫真集，訪談者問說自己是不是要帶回去時，落合博滿立刻回答：「不了，給我吧。」隨後也開心笑說：「收下啦，謝謝。」

落合博滿展現自己的大谷翔平寫真集收藏：https://youtu.be/a76cNAsp63Q?si=KewGC5c1ckqhws9C&t=709