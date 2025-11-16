快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連3年奪得MVP的表現，作為超級谷粉的落合博滿更看好他在35歲前拿到塞揚獎

落合認為，本季大谷的表現作為打者完全無可挑剔，而他也以投手方式重新復出，為明年賽季做好準備，唯一尚未獲得的塞揚獎，「我覺得他有機會拿到。大谷真正唯一沒拿過的就是塞揚獎。我想他在35歲之前應該可以達成。」

中畑清雖然認為在此之前還是要先讚揚大谷連續三年拿MVP的偉業，不過落合博滿笑說：「這是理所當然的，所以掌聲就不用了。」

中畑進一步指出，大谷的厲害之處在於持續上場比賽，「即使如此疲累，仍不休息的樣子。就像長嶋茂雄、王貞治也曾說過，持續出賽的明星是多麼重要，他正是在實踐這一點。」

而落合博滿先前在個人YouTube頻道中，也談到道奇隊奪得二連霸的歷程，世界大賽MVP毫無私心的選擇山本由伸，「當然是山本由伸，除了山本沒有別人。」

但訪問的尾聲當訪談者送上大谷翔平的5本寫真集時，落合博滿看了看封面後說「等我一下」，隨後拿出同樣的5本寫真集，不同的是上面已經有滿滿的便利貼頁籤，「你看，我已經有了。」

談到以大谷翔平今年的表現，恐怕出版社又會出一本新的寫真集，訪談者說：「到時再帶來送您。」落合博滿說：「不用，我自已會去買。」

最後那新的5本寫真集，訪談者問說自己是不是要帶回去時，落合博滿立刻回答：「不了，給我吧。」隨後也開心笑說：「收下啦，謝謝。」

落合博滿展現自己的大谷翔平寫真集收藏：https://youtu.be/a76cNAsp63Q?si=KewGC5c1ckqhws9C&t=709

塞揚獎 大谷翔平 山本由伸
相關新聞

MLB／多隊爭奪強打塔克 前隊友幫藍鳥招募：我可以顧小孩

小熊隊強打外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員最受矚目的一人，不僅小熊隊想留人，藍鳥、道奇兩支世界大賽爭冠...

MLB／強得不可思議… 王貞治談大谷翔平差點無語

道奇隊日本球星大谷翔平在今年拿下生涯第四座MVP，福岡軟銀鷹球團會長王貞治心中只有讚嘆，認為他將日本人的夢想化為現實「強...

MLB／官網列FA市場五大先發 評今井達也不及山本由伸但仍是一流

大聯盟官網今天針對今年自由球員排名五大先發投手，27歲日籍投手今井達也排名第三，評價認為他雖未達到山本由伸的等級，但足以...

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連3年奪...

MiLB／柯敬賢擊球初速進化至182公里 難忘與大谷翔平對決

旅美洛杉磯道奇隊柯敬賢旅美生涯首年收穫多，感受到美國「重質」的訓練，調整揮棒，擊球初速進步多、最快測得約182公里，對決...

MLB／紅襪新秀安東尼怪物級表現！ 老爹：準備大殺四方

紅襪隊大物新秀安東尼（Roman Anthony）不負「MLB Pipeline 2025年度全聯盟第1新秀」高度評價，在美聯年度新人獎票選中名列第3。不僅吸引球隊高層重視，也讓紅襪傳奇「老爹」歐提茲

