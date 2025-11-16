快訊

MLB／多隊爭奪強打塔克 前隊友幫藍鳥招募：我可以顧小孩

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
強打外野手塔克是今年自由球員最受矚目的一人。 美聯社
小熊隊強打外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員最受矚目的一人，不僅小熊隊想留人，藍鳥、道奇兩支世界大賽爭冠隊伍也對他有興趣，藍鳥隊史卓（Myles Straw）更祭出妙招「我可以幫你顧小孩喔」。

塔克今年從太空人隊轉戰小熊隊，敲出22轟、73分打點、打擊率2成66，外加25次盜壘成功，季後成為自由球員後，小熊隊已經開始與經紀公司接洽，希望維繫最強隊伍，但也做好留不住人的打算，屆時也可讓鈴木誠也守右外野。

塔克希望獲得一份大合約，美國媒體預估會落在12年、4.6億美元附近，目前傳出藍鳥、道奇以及洋基隊都在爭取，不過資深記者海曼（Jon Heyman）認為洋基與大都會隊的機會不大，「紐約的兩支球隊右外野都很強，不是嗎？他們有索托和賈吉。所以我看不出理由。」

海曼認為藍鳥隊會積極爭取塔克，「多倫多一直都放眼高目標。他們總是如此。這跟世界大賽的心碎落敗無關，那是他們的作風。他們什麼都想搶。我們都知道，他們曾追逐大谷翔平，沒成功；也追過索托，開出大價碼。他們外野並非迫切需求，但我認為藍鳥勢必會出價。」

藍鳥隊外野手史卓也是塔克在太空人隊時期的隊友，昨天塔克在個人社群宣布家中將迎來新生兒時，史卓就在下方留言「太棒了！這樣的話就快來藍鳥吧，我可以幫你顧小孩喔。」

至於同樣在爭取中的道奇隊，《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）評估，道奇雖然會參與塔克的爭奪戰，但無意加入競價行列，「他們不太可能是最高出價者。」《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）也指出：「道奇沒有意願為塔克開出10年以上的長約。」

塔克 小熊隊 藍鳥
