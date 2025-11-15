MiLB／柯敬賢擊球初速進化至182公里 難忘與大谷翔平對決

道奇隊柯敬賢旅美生涯首年收穫多，感受到美國「重質」的訓練，調整揮棒，擊球初速進步多、最快測得約182公里，對決大谷翔平機會，也讓他更知道還有很多進步空間。

19歲旅美棒球好手柯敬賢季後返台，今天現身三重棒球場觀看黑豹旗賽事，他回顧旅美生涯首年，表示學到很多打擊和守備跟台灣不同的地方。

柯敬賢點出，在台灣的棒球訓練「重質重量」，每天用很大的訓練量奠基，但到美國後發現，美式訓練對於量的要求不多、反而更「重質」，是最明顯差異。

柯敬賢透露，旅美生涯首年最大的改變在揮棒，美式訓練要求的出棒角度與台灣不同，希望棒頭在本壘上方停留時間久一點，可以讓擊球初速更快、力量更大。

柯敬賢表示，剛到美國時測得擊球初速約98英里（約158公里）至101英里（約163公里），但經過揮棒修正調整後，擊球初速平均可達106英里（171公里）至108英里（174公里），最快在季後賽測得113英里（約182公里），看到擊球初速進步這麼多、自己也嚇一跳，明顯感受到揮棒比以前好很多。

大谷翔平今年實戰投打練習（Live BP）階段，柯敬賢獲得對決機會，雖然吞下3次三振，但第4次對決有把球打到外野。

柯敬賢表示，大谷翔平是偶像，很開心可以有對決機會，大谷翔平投球手的延伸很好，視覺上出手點離打者很近、很難反應，但也更讓自己知道，還有很多進步的空間，之後往更高層級挑戰，還會有很多像大谷翔平這樣的好手。

柯敬賢表示，對決完之後，大谷翔平在重訓室訓練，他有去跟大谷翔平說謝謝，「他跟我說加油、說我打得不錯。」