MiLB／柯敬賢原民歌當出場曲 盼以成績讓大家認識台灣

中央社／ 新北15日電
柯敬賢。 中央社
道奇隊體系野手柯敬賢磨練球技，希望讓更多人認識台灣，以原住民歌曲當出場曲，介紹台灣流行樂給隊友，也希望打出成績，讓更多人看到他是來自台灣的選手。

19歲的柯敬賢旅美生涯首年收穫多，調整打擊揮棒，擊球初速從約98英里（約158公里），進步到季後賽被測得最快達113英里（約182公里），還獲得與道奇球員大谷翔平投打對決難得機會。

除球技進步，柯敬賢也當起「台灣」推廣大使，升上美職小聯盟（MiLB）1A後，選擇的出場曲是原住民歌曲，隊友聽到後都好奇詢問，柯敬賢也藉機把台灣流行樂介紹給隊友，讓隊友開車時聽，在重量訓練室時也會和翻譯一起「當DJ」點播台灣歌，最常放歌手瘦子歌曲。

語言方面，球隊安排英語教師，柯敬賢回台灣後也透過經紀公司安排請家教，希望早點與隊友、教練無阻礙溝通；柯敬賢笑說，隊友也會向他學中文，至於學什麼就不方便說。

季後返台的柯敬賢今天到三重棒球場看黑豹旗青棒賽，他說，還沒確定返美訓練時間，預計2026年1月，明年目標希望往更高層級邁進、身體健康與成績越來越好，「可以讓更多人看到我是從台灣來的選手，記住台灣這個國家。」

