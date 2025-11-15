快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

MLB／官網列FA市場五大先發！評今井達也不及山本由伸「但仍是一流」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網列FA市場五大先發 評今井達也不及山本由伸但仍是一流

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今井達也。截圖自西武獅X
今井達也。截圖自西武獅X

大聯盟官網今天針對今年自由球員排名五大先發投手，27歲日籍投手今井達也排名第三，評價認為他雖未達到山本由伸的等級，但足以和排名前二的希斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）列在同一層級。

官網詢問五位球團高層做出這項排名，近年皆穩定貢獻吃局數的希斯、瓦德茲排名前二，一位球隊總管表示，「兩人都很耐投、也有真功夫，當你一年可以先發33場，幫助已經不只是吃局數能力而已，這還讓你可以減少使用到8號、9號先發。」

今井達也排名第三，文中指出，他就是今年國際市場上最頂尖的投手，雖然可能不到山本由伸等級，但有幾個人將他的評價放在與前兩人同一等級，「在這三人之後，其他自由球員就有很大的落差，完全沒有他們的球威與耐投程度。」

今井達也本季在西武獅隊先發24場、162.2局，送出178次三振，取得10勝5敗、防禦率1.92，報導中強調，「雖然日職今年打擊數據下滑，這依然是令人印象深刻的成績。」作者也提到，今井的武器庫裡有多樣的球路，包括滑球、變速球、指叉球，直球可達到99哩，部分評價認為他的指叉球還能再進化。

榜單中排名第四為蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、金恩（Michael King）。

今井達也 山本由伸
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

MLB／山本由伸入選年度第一隊日本第3人 大谷翔平也獲獎

MLB／山本由伸無緣塞揚獎 官網：季後賽出色未納入評選範圍

MLB／金慧成爆料山本由伸休假也去訓練 盼球衣背號被退休

相關新聞

MLB／官網列FA市場五大先發 評今井達也不及山本由伸但仍是一流

大聯盟官網今天針對今年自由球員排名五大先發投手，27歲日籍投手今井達也排名第三，評價認為他雖未達到山本由伸的等級，但足以...

MLB／強得不可思議… 王貞治談大谷翔平差點無語

道奇隊日本球星大谷翔平在今年拿下生涯第四座MVP，福岡軟銀鷹球團會長王貞治心中只有讚嘆，認為他將日本人的夢想化為現實「強...

MLB／大谷奪MVP瞬間道奇群組湧現恭喜 貝茲：他還會繼續拿下去

道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天拿下國聯年度MVP，生涯第4度帶回這座大獎，貝茲（Mookie Betts）透露隊友們在聊天...

MLB／大都會終結者狄亞茲想去奪冠球隊 藍鳥已經展開接觸

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在球季結束後選擇跳脫合約、投身自由球員市場，他透露重返紐約的機會大概五五波，...

MiLB／柯敬賢原民歌當出場曲 盼以成績讓大家認識台灣

美國職業棒球洛杉磯道奇隊體系野手柯敬賢磨練球技，希望讓更多人認識台灣，以原住民歌曲當出場曲，介紹台灣流行樂給隊友，也希望...

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

前紅襪隊明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）宣告投身香蕉棒球聯盟，在選秀中被印第安納波利斯小丑隊（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。