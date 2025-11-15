MLB／紅襪新秀安東尼怪物級表現！ 老爹：準備大殺四方

紅襪隊大物新秀安東尼（Roman Anthony）不負「MLB Pipeline 2025年度全聯盟第1新秀」高度評價，在美聯年度新人獎票選中名列第3。不僅吸引球隊高層重視，也讓紅襪傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）印象深刻。

紅襪今年以8年1億3000萬美元提前綁定這位年僅21歲外野手，確保作為球隊未來基石。歐提茲表示，「他才21歲就已經能帶來那麼多。他的天賦無庸置疑，而且成熟度很高。紅襪一向不習慣這麼早給年輕球員大合約，我覺得這次的決定非常棒，他唯一要做的，就是來球場準備好大殺四方。」

儘管安東尼因左腹斜肌拉傷提前結束賽季，也因此無緣季後賽，但他預計能在春訓前完全康復。紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）在會議中透露，「和安東尼談過，他現在完全沒有症狀。他將擁有完整健康的休賽季，幾周後會開始揮棒，這是他每年正常的節奏。」

受傷前安東尼繳出打擊率0.292、上壘率0.396、8支全壘打、32分打點、4次盜壘、18支二壘安打的成績。打擊率排名全隊第3，上壘率和OPS皆僅次離隊的狄佛斯（Rafael Devers），勝利貢獻值（WAR）則在陣中排名第6。

不僅如此，在至少200個打席的新秀中，安東尼上壘率高居聯盟第一，140的OPS+更是紅襪球員自1940年的威廉斯（Ted Williams）以來未曾出現。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）近期接受《MLB Network》訪問時也談到安東尼，「這孩子打擊判斷好，跑壘好。防守方面我們還跟他開玩笑，說他第一場大聯盟比賽就漏了一球，標準被拉得很低，但之後他變成外野怪物。」

柯拉進一步表示，「他是很好的孩子，懂得穿上這件球衣的意義，失去他對我們是重大傷害。但看他的球季，你就知道他是怎樣的球員，也知道他未來會做到什麼，我很高興至少未來2年我都能執教他。」