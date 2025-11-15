快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／強得不可思議… 王貞治談大谷翔平差點無語

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王貞治(左)、大谷翔平。截圖自大谷翔平IG
王貞治(左)、大谷翔平。截圖自大谷翔平IG

道奇隊日本球星大谷翔平在今年拿下生涯第四座MVP，福岡軟銀鷹球團會長王貞治心中只有讚嘆，認為他將日本人的夢想化為現實「強得不可思議」。

大谷翔平轉戰道奇隊後連續兩年拿下國聯MVP，生涯四座獨居史上第二多，邦茲（Barry Bonds）生涯七座仍穩居第一；加上天使隊時期，大谷是連三年MVP，也僅次於邦茲的四連霸。

王貞治今天在參加「球心會」舉辦的「BEYOND OH! PLAY KIDS」活動時，談到大谷翔平的表現時說：「已經…怎麼說呢，就是強得不可思議。沒想到日本棒球會誕生出這樣的選手，到了美國也能成為第一。」

王貞治說：「說是夢也好吧，把日本人的夢想化為現實的，就是大谷君。大谷君能那麼健康地活躍，還能當投手、當打者，甚至還會盜壘。真的表現得太好了，也提高了人們對棒球的關注度。」

今天在東京巨蛋舉行的棒球體驗活動共有約800名孩童參加，王貞治與球心會副會長栗山英樹、日本武士隊監督井端弘和一同出席。

王貞治也因此補充說：「希望今天來的孩子們，還有正在中學打棒球的孩子們，都能懷抱著『好，我要追隨（大谷的）腳步！』的心情去努力。」

王貞治 棒球 大谷翔平
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／大谷翔平認為世界大賽奪冠最重要 MVP如錦上添花

MLB／山本由伸入選年度第一隊日本第3人 大谷翔平也獲獎

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

MLB／大谷翔平季後賽二刀流單場3轟10K 獲選年度傳奇時刻

相關新聞

MLB／大谷奪MVP瞬間道奇群組湧現恭喜 貝茲：他還會繼續拿下去

道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天拿下國聯年度MVP，生涯第4度帶回這座大獎，貝茲（Mookie Betts）透露隊友們在聊天...

MLB／強得不可思議… 王貞治談大谷翔平差點無語

道奇隊日本球星大谷翔平在今年拿下生涯第四座MVP，福岡軟銀鷹球團會長王貞治心中只有讚嘆，認為他將日本人的夢想化為現實「強...

MLB／大都會終結者狄亞茲想去奪冠球隊 藍鳥已經展開接觸

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在球季結束後選擇跳脫合約、投身自由球員市場，他透露重返紐約的機會大概五五波，...

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

前紅襪隊明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）宣告投身香蕉棒球聯盟，在選秀中被印第安納波利斯小丑隊（...

MLB／大谷翔平認為世界大賽奪冠最重要 MVP如錦上添花

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平今天第4度獲選年度最有價值球員（MVP），他表示世界大賽奪冠最重...

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

山本由伸在今年世界大賽燃燒手臂支撐道奇隊奪冠的熱血演出，就連美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）都大受震驚，直言無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。