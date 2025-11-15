聽新聞
MLB／大谷奪MVP瞬間道奇群組湧現恭喜 貝茲：他還會繼續拿下去
道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天拿下國聯年度MVP，生涯第4度帶回這座大獎，貝茲（Mookie Betts）透露隊友們在聊天群組內為他送上道賀，更預言除非大谷不投球了，不然應該還會繼續拿MVP拿到手軟。
年度MVP昨天開獎，美聯由洋基隊賈吉（Aaron Judge）險勝，國聯則由大谷全票勝出，生涯4奪MVP全數都是通殺30張第一名選票，寫下「大谷障礙」，完全沒給第二名看到車尾燈的機會。
貝茲接受MLB Network訪問聊到昨天公布得獎消息瞬間，當時正在主持MLB Awards頒獎典禮的他，無暇馬上聯繫大谷親口說出道賀，但他透露球隊群組內有很多向大谷說恭喜的留言，也讚嘆他的表現真的不可思議。
貝茲表示，「我是覺得，除非哪天他不投球了，那其他人可能會有些機會，只要他還在投球，應該還會拿到一大堆MVP吧！」
