快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大都會終結者狄亞茲想去奪冠球隊 藍鳥已經展開接觸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊終結者狄亞茲。 美聯社
大都會隊終結者狄亞茲。 美聯社

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在球季結束後選擇跳脫合約、投身自由球員市場，他透露重返紐約的機會大概五五波，也希望能夠拿下一枚冠軍戒，而藍鳥隊已經開始展開談判。

狄亞茲今年出賽62場拿下28次救援成功，防禦率1.63、每局被上壘率僅0.87，投66.1局製造98次三振；而他今年季後拒絕執行合約最後2年、3800萬美元，大都會也提出合格報價，確保萬一狄亞茲離隊仍有選秀補償。

狄亞茲在領取「國聯年度終結者獎」時受訪表示，他與經紀團隊已經與大都會討論新合約，重返球隊的機會「大概是一半一半」，自己雖然熱愛紐約，但也想去自由市場看看行情，無論最後去哪裡，都想要贏得一枚冠軍戒。

《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）則指出，狄亞茲明年3月就要滿32歲，希望能夠獲得2022年與大都會簽訂的5年1.02億美元類似合約。

羅森索也補充說明，根據知情人士透露，藍鳥曾與狄亞茲的經紀公司進行會談，藍鳥優先的補強目標是先發投手，但確實也在市場上尋找能夠扛住高壓局面的後援投手，因為藍鳥才剛在世界大賽經歷過失敗。

藍鳥原本距離奪下世界大賽冠軍僅差兩個出局數，但終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）在第七戰9局上被道奇隊羅哈斯（Miguel Rojas）轟出陽春砲追平比數。

藍鳥 大都會 世界大賽
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／道奇最爛舞者就是朗希 羅哈斯為他的掃興舞步說sorry

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

MLB／明年再來！ 超前轟苦主畢柏意外留藍鳥、6名主力成FA

MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍

相關新聞

MLB／大谷奪MVP瞬間道奇群組湧現恭喜 貝茲：他還會繼續拿下去

道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天拿下國聯年度MVP，生涯第4度帶回這座大獎，貝茲（Mookie Betts）透露隊友們在聊天...

MLB／大都會終結者狄亞茲想去奪冠球隊 藍鳥已經展開接觸

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在球季結束後選擇跳脫合約、投身自由球員市場，他透露重返紐約的機會大概五五波，...

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

前紅襪隊明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）宣告投身香蕉棒球聯盟，在選秀中被印第安納波利斯小丑隊（...

MLB／大谷翔平認為世界大賽奪冠最重要 MVP如錦上添花

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平今天第4度獲選年度最有價值球員（MVP），他表示世界大賽奪冠最重...

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

山本由伸在今年世界大賽燃燒手臂支撐道奇隊奪冠的熱血演出，就連美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）都大受震驚，直言無...

MLB／山本由伸入選年度第一隊日本第3人 大谷翔平也獲獎

大聯盟今天公布年度最佳陣容，道奇隊山本由伸生涯首度獲獎，成為史上第3位入選年度第一隊的日本選手，前兩人是達比修有和大谷翔平。 山本由伸今年成績堪稱道奇王牌，173.2局飆出201次三振，防禦率2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。