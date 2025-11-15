MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

前紅襪隊明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）宣告投身香蕉棒球聯盟，在選秀中被印第安納波利斯小丑隊（Indianapolis Clowns）以第一順位選中，成為第一位全職參加香蕉棒球的前大聯盟球員。

布萊德利擁有大聯盟11年經驗，曾在2016年入選明星賽、2018年拿下金手套，並且是2018年紅襪隊奪得世界大賽冠軍的重要成員，在該年美聯冠軍賽獲得MVP，當時台灣球員林子偉也進入隨隊名單參與奪冠歷程。

選擇參加美國時間13日舉行的選秀會，布萊德利接受美國媒體ESPN訪問時表示，那是幾天前才敲定的，因為大女兒是香蕉棒球的粉絲，而自己也在7月曾替薩凡納香蕉隊（Savannah Bananas）客串亮相，那是很棒的經驗。

香蕉球創辦人柯爾（Jesse Cole）也因此聯繫布萊德利，希望他加入小丑隊；小丑隊有著豐富歷史，曾作為黑人聯盟中的表演隊，類似哈林籃球隊（Harlem Globetrotters），在1989年解散後，明年以香蕉棒球冠軍聯盟成員之一參戰。

布萊德利表示，小丑隊的角色在於將「整合前時期（pre-integration）」的黑人棒球與現代棒球連接起來，這完全契合自己的想法，「我覺得這是另一個機會，不只是為聯盟，也為後面那些球員…希望能讓更多非裔美國球員想投入棒球。」

布萊德利上一次在大聯盟出賽是2023年，2024年短暫與大都會隊簽下小聯盟合約，對於重返美國職棒，他說：「如果有機會，我當然會衡量。如果這對我的家庭更好，我不會排除任何可能性。但那不是我現在追求的。我對自己職涯的發展非常滿意，我真的很幸運。現在只是在享受生活。」

香蕉棒球過去也有前大聯盟球員參賽，像是2024年3月登板的克萊門斯（Roger Clemens）與7月亮相的戴蒙（Johnny Damon），但都是短期客串，布萊德利成為第一位全職參與者。

柯爾認為，「如果有些球員在職涯末期，只想打一個60場而非160場的賽季，在滿場球迷面前比賽、享受樂趣，那這可能會成為一個相當可行的選擇。布萊德利是個潮流開創者，我認為他會為那些處於職涯末段的球員開創新的道路。」