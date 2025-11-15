快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前紅襪隊明星外野手布萊德利。 路透
前紅襪隊明星外野手布萊德利。 路透

紅襪隊明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）宣告投身香蕉棒球聯盟，在選秀中被印第安納波利斯小丑隊（Indianapolis Clowns）以第一順位選中，成為第一位全職參加香蕉棒球的前大聯盟球員。

布萊德利擁有大聯盟11年經驗，曾在2016年入選明星賽、2018年拿下金手套，並且是2018年紅襪隊奪得世界大賽冠軍的重要成員，在該年美聯冠軍賽獲得MVP，當時台灣球員林子偉也進入隨隊名單參與奪冠歷程。

選擇參加美國時間13日舉行的選秀會，布萊德利接受美國媒體ESPN訪問時表示，那是幾天前才敲定的，因為大女兒是香蕉棒球的粉絲，而自己也在7月曾替薩凡納香蕉隊（Savannah Bananas）客串亮相，那是很棒的經驗。

香蕉球創辦人柯爾（Jesse Cole）也因此聯繫布萊德利，希望他加入小丑隊；小丑隊有著豐富歷史，曾作為黑人聯盟中的表演隊，類似哈林籃球隊（Harlem Globetrotters），在1989年解散後，明年以香蕉棒球冠軍聯盟成員之一參戰。

布萊德利表示，小丑隊的角色在於將「整合前時期（pre-integration）」的黑人棒球與現代棒球連接起來，這完全契合自己的想法，「我覺得這是另一個機會，不只是為聯盟，也為後面那些球員…希望能讓更多非裔美國球員想投入棒球。」

布萊德利上一次在大聯盟出賽是2023年，2024年短暫與大都會隊簽下小聯盟合約，對於重返美國職棒，他說：「如果有機會，我當然會衡量。如果這對我的家庭更好，我不會排除任何可能性。但那不是我現在追求的。我對自己職涯的發展非常滿意，我真的很幸運。現在只是在享受生活。」

香蕉棒球過去也有前大聯盟球員參賽，像是2024年3月登板的克萊門斯（Roger Clemens）與7月亮相的戴蒙（Johnny Damon），但都是短期客串，布萊德利成為第一位全職參與者。

柯爾認為，「如果有些球員在職涯末期，只想打一個60場而非160場的賽季，在滿場球迷面前比賽、享受樂趣，那這可能會成為一個相當可行的選擇。布萊德利是個潮流開創者，我認為他會為那些處於職涯末段的球員開創新的道路。」

紅襪
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／柯瑞砍40分只是例行公事 勇士主帥：他是太陽系的太陽

NBA／讚二輪秀理查德有「四大優點」 勇士主帥：球探幹得好

NBA／勇士第56順位新秀狂砍30分 庫明加「過來人」身分交流

NBA／揭勇士尷尬「不勝定律」 柯爾：我是對手會讓球星輪休

相關新聞

MLB／大谷奪MVP瞬間道奇群組湧現恭喜 貝茲：他還會繼續拿下去

道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天拿下國聯年度MVP，生涯第4度帶回這座大獎，貝茲（Mookie Betts）透露隊友們在聊天...

MLB／大都會終結者狄亞茲想去奪冠球隊 藍鳥已經展開接觸

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在球季結束後選擇跳脫合約、投身自由球員市場，他透露重返紐約的機會大概五五波，...

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

前紅襪隊明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）宣告投身香蕉棒球聯盟，在選秀中被印第安納波利斯小丑隊（...

MLB／大谷翔平認為世界大賽奪冠最重要 MVP如錦上添花

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平今天第4度獲選年度最有價值球員（MVP），他表示世界大賽奪冠最重...

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

山本由伸在今年世界大賽燃燒手臂支撐道奇隊奪冠的熱血演出，就連美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）都大受震驚，直言無...

MLB／山本由伸入選年度第一隊日本第3人 大谷翔平也獲獎

大聯盟今天公布年度最佳陣容，道奇隊山本由伸生涯首度獲獎，成為史上第3位入選年度第一隊的日本選手，前兩人是達比修有和大谷翔平。 山本由伸今年成績堪稱道奇王牌，173.2局飆出201次三振，防禦率2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。