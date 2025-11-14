MLB／大谷翔平認為世界大賽奪冠最重要 MVP如錦上添花
道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平今天生涯第4度獲選MVP，他表示世界大賽奪冠最重要，MVP猶如錦上添花。
法新社報導，大谷助道奇連兩年贏得世界大賽冠軍，今年也蟬聯國家聯盟MVP。他2021年為天使隊效力時，生涯首度榮膺美聯MVP；2023年再獲美聯MVP。
美國棒球作家協會票選結果顯示，大谷獲得全部30張第1名選票支持；費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）居次；大都會隊外野手索托（Juan Soto）排名第3。
大谷是史上第2位至少4次獲得MVP的球員，僅次於傳奇重砲邦茲（Barry Bonds）的7次。
大谷表示：「這真是莫大的榮幸。」他也向索托和史瓦柏致意，稱「他們本季表現同樣精彩。他們幫助我在比賽中發揮最佳狀態」。
大谷說：「最重要的事顯然是贏得世界大賽，這最重要。能夠獲得個人獎項、獲選MVP，猶如錦上添花。」
他還說：「我真的要感謝所有隊友、身邊每一個人和幕後團隊的支持。」
