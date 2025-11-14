MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

山本由伸在今年世界大賽燃燒手臂支撐道奇隊奪冠的熱血演出，就連美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）都大受震驚，直言無法理解他怎麼辦到的，「看到他的投球，確實讓我的想法有點改變。」

道奇今年打滿7場擊敗藍鳥隊奪冠，山本由伸是最大功臣，系列賽貢獻3勝，第2戰完投勝，第6場演出6局好投幫助道奇續命後，第7場再於「中0日」狀況下後援2.2局奪勝，獲選為世界大賽MVP。

史庫柏今天出席頒獎典禮，被問到對於山本季後賽演出的想法，語氣中也充滿敬佩，「大谷能投6局還打出3轟，我已經覺得很猛了，但山本能在第6場投90幾球，又繼續投第7場，這簡直難以置信，我以前從來沒想過這是可能的事，但現在我的想法有所改變了。」他說：「我不知道山本是怎麼辦到的，這是我見過最令人感動的畫面之一，甚至可能就是第一感動。」

史庫柏連莊塞揚，但顯然心裡有更在意的事，他表示，「這座獎項，代表所有的努力與付出是有回報的，但如果能換冠軍，我絕對會樂意交換。」