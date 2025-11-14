MLB／山本由伸入選年度第一隊日本第3人 大谷翔平也獲獎

大聯盟今天公布年度最佳陣容，道奇隊山本由伸生涯首度獲獎，成為史上第3位入選年度第一隊的日本選手，前兩人是達比修有和大谷翔平。

山本由伸今年成績堪稱道奇王牌，173.2局飆出201次三振，防禦率2.49，每局被上壘率0.99。季後賽6場出賽5勝1敗，防禦率僅1.45，其中世界大賽3勝0敗，防禦率1.02，拿下世界大賽MVP。

另外4位入選年度第一隊的先發投手是老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）與洋基隊弗里德（Max Fried）。

大谷翔平則是連3年獲選年度第一隊指定打擊，這是他生涯第8個年度最佳陣容（投+打），也是第6個年度第一隊。

Give it up for your 2025 All-MLB First Team! 🎉 pic.twitter.com/6yQK3kQkH4 — MLB (@MLB) 2025年11月14日

Here is the 2025 All-MLB Second Team! 👏 pic.twitter.com/q56ZMRVEna — MLB (@MLB) 2025年11月14日

年度第一隊 捕手：羅利（Cal Raleigh，水手） 一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥） 二壘手：馬堤（Ketel Marte，響尾蛇） 三壘手：拉米瑞茲（Jose Ramírez，守護者） 游擊手：惠特（Bobby Witt Jr.，皇家） 外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）、索托（Juan Soto，大都會）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez，水手） 指定打擊：大谷翔平（道奇） 先發投手：史肯斯（Paul Skenes，海盜）、史庫柏（Tarik Skubal，老虎）、克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）、山本由伸（道奇）、弗里德（Max Fried，洋基） 後援投手：查普曼（Aroldis Chapman，紅襪）、杜蘭（Jhoan Duran，費城人） 年度第二隊 捕手：史密斯（Will Smith，道奇） 一壘手：柯茲（Nick Kurtz，運動家） 二壘手：圖蘭（Brice Turang，釀酒人） 三壘手：卡米奈羅（Junior Caminero，光芒） 游擊手：比切特（Bo Bichette，藍鳥） 外野手：貝林傑（Cody Bellinger，洋基）、卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）、阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong，小熊） 指定打擊：史瓦柏（Kyle Schwarber，費城人） 先發投手：桑契斯（Cristopher Sanchez，費城人）、培洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）、布萊恩．胡（Bryan Woo，水手）、惠勒（Zack Wheeler，費城人）、布朗（Hunter Brown，太空人） 後援投手：狄亞茲（Edwin Diaz，大都會）、穆諾茲（Andres Munoz，水手）