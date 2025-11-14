MLB／大谷、賈吉攜手連霸MVP 書寫聯盟百年來歷史新頁！

大聯盟年度MVP今天開獎，道奇隊二刀流球星大谷翔平與洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）再度分別奪下國聯、美聯 MVP。兩人繼去年同時封王後，本季再度完成霸業，寫下大聯盟史上首次、前所未見的「雙聯盟 MVP 連霸」紀錄，共同改寫百年來從未出現的歷史新頁。

本季MVP的最大亮點，不僅於兩人的個人成就，而是大聯盟史上第一次，國聯與美聯的MVP在連續兩年由同樣兩位球員奪下。過去在邦茲（Barry Bonds）七座MVP之外，如今MLB歷史紀錄簿上最亮眼的新頁，正由大谷與賈吉共同書寫。

國聯方面，大谷翔平本季毫無懸念，全票獲選國聯MVP，在所有30張第一名選票中拿下滿分420分，成功完成國聯MVP連霸，這已是他近五年內第四度獲得MVP，也是他生涯第四座「全票 MVP」，成為史上第一位四度全票當選的球員。

大谷拿到生涯第四座年度MVP。 截圖自MLB X

大谷的統治力也反映在數據上，在打擊區上繳出打擊率2成82、上壘率3成92、長打率6成22、55轟（生涯新高、道奇隊史紀錄）的超狂表現，整體攻擊指數1.014、380個壘打數為全聯盟之最；在投手方面，全季出賽14場、47局，取得1勝1敗、防禦率2.87、FIP（投手獨立防禦率）1.90，送出62次三振。

除了例行賽之外，大谷也於季後賽展現破壞力，成為史上第二位「MVP＋世界大賽」連兩年都拿下的球員，前一位是在1975、1976年球季達成的紅人名將摩根（ Joe Morgan）；大谷更是史上第一位同時在兩聯盟各拿下至少2次年度MVP的球員。

而在競爭激烈的美聯，賈吉擊敗敲60轟的水手隊羅利（Cal Raleigh）與守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），最終以17張第一名選票、總分355分拿下生涯第三座MVP，也是他職業生涯首次完成美聯MVP連霸。

本季賈吉的火力依舊強勢，繳出打擊率3成31（生涯新高）、53轟、114分打點的表現。美聯得分、四壞、打擊率、長打率、OPS、壘打數、故意四壞全部領先。

賈吉2連霸美聯MVP。 截圖自MLB X

賈吉也成為洋基史上第四位至少拿下3座MVP 的球員，與狄馬喬（Joe DiMaggio）、傳奇捕手貝拉（Yogi Berra）、曼托（Mickey Mantle）齊名，更與貝拉、曼托並列成為僅有的洋基「MVP 連霸」球員。

累積至今10年生涯，賈吉擁有7次全明星、5座銀棒獎、2座漢克亞倫獎、與1座打擊王等，再次證明他是現代美聯最具破壞力的打者。

在大谷翔平靠著打擊與投球的雙重壓制與道奇二連霸的戰績支撐下，以及賈吉以近乎無死角的打擊表現領跑美聯的背景，兩人攜手完成MLB百年史上未曾有過的「雙線連霸霸業」。