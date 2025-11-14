快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷重啟雙刀賽季認不容易 「退休回想也會是精彩一年」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。今年在重拾投球的同時，打擊數據依然維持高檔，而團隊也以世界大賽冠軍收尾，大谷說以後當自己引退時，這會是自己回想起來也覺得出色的一年。

大谷過去已經手握3座年度MVP，包括2021以及2023年美聯、2024年國聯，全數都是包辦30張第一名選票，這回又一次完成壯舉，以滿分420分擒獎，擊敗排名第二的費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），他共拿到23張第二名、5張第三名、1張第四名、1張第五名選票，合計260分，第三名的大都會隊索托（Juan Soto）則是231分。

此外，大谷成為史上第二位生涯拿下4座以上年度MVP的選手，過去唯一一人為邦茲（Barry Bonds），生涯共7奪MVP。此外，連續3年拿下年度MVP也僅是史上第二人，過去只有邦茲在2001到04年辦到過。

辦到過去只有邦茲完成的成就，大谷表示，「這是莫大的殊榮。」他也提到另外兩位入圍者，「剛剛出現在螢幕上的索托、史瓦柏，他們今年也有精彩的賽季，我很開心能與這麼優秀的選手同場競爭。」

大谷去年專心打擊，今年6月開始投手出賽，被問到打擊和投球訓練的難度，大谷認為同樣困難，因為對自己來說都是術後復出，「今年是進行手肘韌帶手術後恢復投球的一年，所以這是我主要關注的部分，但去年也做了左肩手術，所以我認為這是比較困難的部分。」

大谷翔平 道奇
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

MLB／官網預言大谷翔平再奪MVP 準備迎接前所未有的紀錄

MLB／官網點名紅襪想搶史瓦柏 最大障礙可能是吉田正尚

MLB／吞生涯季後賽首敗 山本由伸：如果我有壓低失分…

相關新聞

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

大聯盟年度MVP今天開獎，道奇隊二刀流球星大谷翔平再一次將獎項收入囊中，這已是他生涯第4度拿下年度MVP，成為史上第二人...

MLB／美聯MVP有激鬥！賈吉多拿4張第一名 20分差險勝羅利

大聯盟年度最大獎MVP今天開獎，不同於國聯的一面倒，美聯上演一場激鬥，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拿下1...

MLB／大谷重啟雙刀賽季認不容易 「退休回想也會是精彩一年」

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。今年在重拾投球的同時，打擊數據依然維...

MLB／大谷夫妻穿上Decoy色等開獎 愛犬這次撐到最後才跑掉

大谷翔平在道奇隊的前兩年都完成MVP賽季，相同的是，都是在太太真美子、愛犬Decoy的陪伴下等待開獎，Decoy今年乖乖...

MLB／官網預言大谷翔平再奪MVP 準備迎接前所未有的紀錄

大聯盟年度MVP將於明天正式揭曉，道奇隊巨星大谷翔平挑戰生涯第4座、國聯第2座獎項倍受矚目，費城人隊隨隊記者佐勒斯基（T...

MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了

日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。