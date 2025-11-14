聽新聞
MLB／美聯MVP有激鬥！賈吉多拿4張第一名 20分差險勝羅利
大聯盟年度最大獎MVP今天開獎，不同於國聯的一面倒，美聯上演一場激鬥，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）拿下17張第一名選票，擊敗拿到13張的水手隊羅利（Cal Raleigh），兩人的總分差距只有20分。
羅利今年打出史詩性賽季，60轟不僅改寫隊史紀錄，也一舉將大聯盟史上單季捕手最多轟、左右開弓最多轟紀錄全都掛上自己名字，貢獻125分打點也是本季美聯最佳。賈吉則是貢獻179安、53轟、114分打點，他的打擊三圍3成31、上壘4成57、長打率6成88以及整體攻擊指數1.145，全數優於羅利。
投票結果也顯示各有擁護者，賈吉拿到17張第一名、13張第二名選票，總分355分，羅利則是13張第一名、17張第二名選票，總分335分。此外，兩位水手隨隊記者的第一名都是給了羅利，兩位洋基隨隊記者則是一票給賈吉、一票給羅利。
前一次MVP票選出現如此小幅度的差距為2019年，天使隊楚奧特（Mike Trout）擊敗太空人隊布萊格曼（Alex Bregman），票數分布和這次一模一樣。
