MLB／大谷夫妻穿上Decoy色等開獎 愛犬這次撐到最後才跑掉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平親吻愛犬，與田中真美子慶祝奪下MVP。截圖自道奇官方X
大谷翔平親吻愛犬，與田中真美子慶祝奪下MVP。截圖自道奇官方X

大谷翔平道奇隊的前兩年都完成MVP賽季，相同的是，都是在太太真美子、愛犬Decoy的陪伴下等待開獎，Decoy今年乖乖坐在兩人中間，也讓大谷翔平稱讚，今年牠的表現很棒。

大谷的前兩座年度MVP是在美聯天使隊拿到，2021年時形單影隻，只有他一人坐在全白的牆面前接受MLB Network訪問，2023年則是Decoy首度亮相的場合；去年轉戰道奇，則是真美子、Decoy一起陪伴等開獎，今年外界早已預料太太、愛犬也不會缺席，更好奇女兒會不會首度露面。

最終女兒並未現身，而大谷、真美子都穿上與Decoy同色系的棕色上衣出現在鏡頭前，顯然是有「dress code」，在由馬丁利（Don Mattingly）宣布得主是大谷後，大谷靠向Decoy、真美子，湊上Decoy的臉頰旁親親，共享榮光時刻。

去年Decoy在宣布得獎後就馬上跳開，讓大谷一臉慌張，今年牠在把拔、馬麻之間乖乖坐著，真美子的手輕拍著牠，也會在Decoy眼神望向她時給予回應、示意做得很好。

訪問結束後，主持人詢問大谷，Decoy今年表現怎樣、會不會獲得獎勵，大谷笑了，「哈哈哈哈，牠今天很棒。」Decoy一路撐到訪問快結束才跑掉，再度逗笑大家。

道奇 大谷翔平 田中真美子
