MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

大聯盟年度MVP今天開獎，道奇隊二刀流球星大谷翔平再一次將獎項收入囊中，這已是他生涯第4度拿下年度MVP，成為史上第二人，且4次全數都是通殺30張第一名選票，持續堆疊「大谷障礙」。

大谷本季在打擊區上貢獻172安、55轟、102分打點，繳出打擊率2成82、上壘率3成92、長打率6成22；他從6月恢復投手出賽，全季出賽14場、47局，取得1勝1敗、防禦率2.87，送出62次三振。

大谷過去已經手握3座年度MVP，包括2021以及2023年美聯、2024年國聯，全數都是包辦30張第一名選票，這回又一次完成壯舉，以滿分420分擒獎，擊敗排名第二的費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），他共拿到23張第二名、5張第三名、1張第四名、1張第五名選票，合計260分。

Another year, another unanimous MVP for Shohei Ohtani 🔥 https://t.co/tqvRCj13fD pic.twitter.com/6W1RK39AGm — MLB (@MLB) 2025年11月14日

大谷從第二次獲選MVP開始，就是史上第一位兩次以上全票選票的選手，如今已將這項「大谷障礙」堆疊到4次。

此外，大谷成為史上第二位生涯拿下4座以上年度MVP的選手，過去唯一一人為邦茲（Barry Bonds），生涯共7奪MVP。此外，連續3年拿下年度MVP也僅是史上第二人，過去只有邦茲在2001到04年辦到過。

Generational 🦄



Shohei Ohtani is the ONLY player to win multiple MVPs in each league! pic.twitter.com/sFZSeNhNrC — MLB (@MLB) 2025年11月14日

Another two-way season for the ages 😱



(MLB x @MattressFirm) pic.twitter.com/1Hc2gRqgkB — MLB (@MLB) 2025年11月14日