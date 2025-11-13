快訊

MLB／官網預言大谷翔平再奪MVP 準備迎接前所未有的紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

大聯盟年度MVP將於明天正式揭曉，道奇隊巨星大谷翔平挑戰生涯第4座、國聯第2座獎項倍受矚目，費城人隊隨隊記者佐勒斯基（Todd Zolecki）預言大谷勝出機率高達9成，主因正是獨一無二的「二刀流」威力。

官網更是指出，大谷的價值毋庸置疑，幾乎無所不能；他已回到二刀流顛峰狀態，成為一名攻防兼備的全面球員，任何球員想阻擋大谷連獲3年MVP、生涯第4次MVP，恐怕難上加難，畢竟沒有人能夠像他一樣，投打兩端都發揮如此巨大影響力。

大谷2018年展開大聯盟生涯，2021、23年在天使隊奪下美聯MVP，去年轉戰道奇再獲國聯MVP，今年如果能夠擊敗費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、大都會隊索托（Juan Soto），將會成為史上第2位奪下4座年度MVP的球員。

巨人隊退役名將邦茲（Barry Bonds）7座年度MVP穩居榜首，11名球員3座並列第2，包括現役的大谷和楚奧特（Mike Trout）。

值得一提的是，邦茲生涯7座年度MVP都在國聯，大谷明天如果再下一城，將是邦茲（2001到04年）之後，史上第2位連續3年奪下MVP，更是首位國聯、美聯都獲兩座MVP的球員。

大谷本季不但締造55轟、102分打點，而且整體攻擊指數（OPS）1.014、長打率6成22、得分146都是國聯之首，另以投手身分先發14場，投出1勝1敗、防禦率2.87；史瓦柏則是162場比賽全勤，56轟、132分打點奪下國聯雙冠王。

佐勒斯基是官網費城人隨隊記者，他表示，史瓦柏確實非常出色，56轟令人難以置信，費城人如果沒有他不知會是什麼樣子；但大谷的表現更是獨一無二，55支全壘打加上防禦率低於3，沒有人能做到這一點。

他說：「個人認為大谷贏得MVP的機率大約有90%，除非他停止打擊或投球，否則還會繼續獲獎。」

