MLB／拿了冠軍還要更強！紐媒爆料道奇有意搶回貝林傑

洛杉磯道奇本季以世界大賽冠軍作收，而今年休賽季，他們可能迎來另一項重大補強。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，道奇可能加入外野手貝林傑（Cody Bellinger）的自由市場爭奪行列，並有意把這位昔日MVP帶回洛杉磯。

海曼指出，道奇隊內仍有不少高層與人士對貝林傑抱持好感，而貝林傑本人也十分喜愛自己在洛杉磯效力的歲月。

現年30歲的貝林傑出身道奇農場，2017–2022年間為道奇效力六個賽季，期間入選兩次全明星、拿下2019國聯MVP，並於2020幫助球隊奪冠。

然而，他在2021、2022年受到傷勢嚴重影響，導致球迷不滿，最終在2022球季結束後與道奇分道揚鑣，與芝加哥小熊簽下合約。

值得一提的是，隨著貝茲（Mookie Betts）全職轉守游擊區，道奇外野防守隨之成為明顯弱點：赫南德茲（Kike Hernandez）與康佛托（Michael Conforto）在外野的防守表現皆不理想；季後賽鎮守左外野的赫南德茲（Kike Hernandez）如今也成自由身，而貝林傑具備三個外野位置的經驗，再加上2025球季在洋基的強勢表現，使他成為道奇補強外野的合理目標。

今年球季，貝林傑在洋基出賽152場，繳出 .272打擊率、29轟、98打點、13盜壘成功、整體攻擊指數高達0..813的表現。

不僅如此，貝林傑的fWAR值來到 4.9，排名全隊第二、高居聯盟第18名。尤其面對左投時，上壘率高達.289、長打率.377，是所有左打者之中，排名第一的球員。

有趣的是，洋基方面也公開宣示希望續留貝林傑。總經理凱許曼（Brian Cashman）今天透過視訊在GM會議期間接受媒體訪問，指出球隊仍會透過交易與自由市場尋求補強，而貝林傑是球隊的首要目標。

此外，貝林傑已在球季後選擇跳脫三年8000萬美元合約的最後一年。《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）預測，貝林傑在洋基的亮眼球季將讓他有望簽下一張 6年、1.65億美元 的大型合約，預計將成為今年外野市場僅次於塔克（Kyle Tucker）的頂級身價。

如今道奇有意補上外野缺口，搶回昔日MVP；洋基則視他為重點留才目標，續留球隊二號戰力。30歲的貝林傑在2025的強勢反彈，讓他成為今年自由市場最炙手可熱的外野手之一。