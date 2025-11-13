快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／去年季後無法留住索托 洋基總管這次目標保住貝林傑

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基很有興趣簽回貝林傑。 美聯社
洋基很有興趣簽回貝林傑。 美聯社

洋基隊在季後賽失利，備戰新球季重新調整陣容，總經理凱許曼（Brian Cashman）今天透露，很有興趣簽回貝林傑（Cody Bellinger），希望他能歸隊。

洋基去年休賽期首要任務是留住索托（Juan Soto），最後被大都會隊搶走，今年雖以美聯外卡排名第1闖進季後賽，但在外卡系列賽淘汰紅襪隊後，分區系列賽不敵藍鳥隊，連續16年未獲世界大賽冠軍，季後重要目標是保住貝林傑。

美國媒體ESPN指出，雖然貝林格不太可能簽下像索托那種創紀錄合約（15年7億6500萬美元），但他仍可吸引很多球隊，洋基也毫不掩飾希望續約的願望。

貝林傑今年出賽152場，繳出打擊率2成72、全壘打29支、打點98分的成績，ESPN預測這位30歲好手有機會簽下6年1億6500萬美元合約。

貝林傑不是唯一可能轉戰其他球隊的洋基外野手，本季34轟、74分打點的葛里沙姆（Trent Grisham）也要在接下來6天內，決定是否接受洋基提供1年2202.5萬美元的合約，或是進入自由球員市場。

凱許曼強調，葛里沙姆接受合格報價並不會阻止洋基爭取貝林傑，他如果選擇自由球員市場，更可同時角逐這兩位外野手。

洋基 貝林傑 索托
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／道奇拚三連霸補強牛棚勢在必行 傳洋基守護神是人選之一

MLB／洋基外野如何補強？大聯盟官網：留住貝林傑才是首選

16年等待冠軍再夢碎 洋基站在十字路口該何去何從？

MLB／貝林傑將跳脫合約 洋基5名主力球員進入自由市場

相關新聞

MLB／塞揚開獎！老虎史庫柏成功衛冕、海盜史肯斯全票獲選

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，...

MLB／山本由伸無緣塞揚獎 官網：季後賽出色未納入評選範圍

道奇隊王牌投手山本由伸挑戰國聯塞揚獎失利，今天公布的票選結果以72分排名第3，不敵海盜隊強投史肯斯（Paul Skene...

MLB／棒球於奧運開幕式前登場 洛時：為大谷打第一棒鋪路

2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。美媒評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第...

MLB／史肯斯技壓山本由伸 全票奪國聯塞揚獎、海盜隊史第三人

美國職棒國家聯盟塞揚獎今天由匹茲堡海盜王牌史金斯（Paul Skenes）以全票拿下。這是40年來，首次出現新人獎得主在...

MLB／去年季後無法留住索托 洋基總管這次目標保住貝林傑

洋基隊在季後賽失利，備戰新球季重新調整陣容，總經理凱許曼（Brian Cashman）今天透露，很有興趣簽回貝林傑（Co...

MLB／大谷翔平季後賽二刀流單場3轟10K 獲選年度傳奇時刻

美國職棒大聯盟MLB今天在社群網站貼文宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平今年國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰的3轟、10K表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。