MLB／史肯斯技壓山本由伸 全票奪國聯塞揚獎、海盜隊史第三人

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
海盜王牌史肯斯擊敗山本由伸全票獲選塞揚獎。 截圖自MLB X
海盜王牌史肯斯擊敗山本由伸全票獲選塞揚獎。 截圖自MLB X

美國職棒國家聯盟塞揚獎今天由匹茲堡海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）以全票拿下。這是40年來，首次出現新人獎得主在獲獎翌年就拿下投手最高榮譽的塞揚獎（Cy YoungAward）。

今年國聯塞揚獎決選名單中，還有洛杉磯道奇的山本由伸，以及費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）。

史肯斯2023年被海盜以狀元籤選走，接下來的2024與2025年都代表國聯參加全明星賽。如今這名2024年最佳新人，正式拿下國聯最佳投手此一榮銜。

史肯斯職涯至今自責分僅1.96，是自1920年「活球年代」（Live Ball Era）以來，所有投手在前55場先發中最低的。

帳面上看，他拿下塞揚獎的這一年只繳出10勝10負的成績，但考慮他平均每場僅獲隊友3.4分支援，這在本季所有符合票選資格的投手中排名倒數第3，史肯斯壓倒對手的實力在此完全展現。

史肯斯本季自責分1.97名列大聯盟第一，國聯排名第2的山本由伸是2.49，美國聯盟最佳投手的史庫柏（Tarik Skubal）也有2.21。他調整後的自責分率（ERA+）高達217，不但大聯盟第一，216次三振也名列國聯第2，更是海盜右投手中，投出三振次數最多的。

史肯斯本季投了187.2局，是自2018年效力紐約大都會的狄葛隆（Jacob deGrom）以來，首名投球局數達到185局，且自責分率低於2的大聯盟投手。

史肯斯談到他今年的投球策略時說，「每天都要進行心理準備」，「我認為這展現你做的每件事。每場比賽前的準備工作幾乎都一樣。賽前4、5天，基本上都做同樣的事。這很枯燥，但你必須這樣做。」

史肯斯在新秀賽季的2024年即於塞揚獎票選中排名第3。今年他更證明自己無可爭議的獲獎實力，也成為海盜隊史第3名拿下塞揚獎的投手，上一名是早在1990年的崔貝克（Doug Drabek）。

史肯斯手上豐富的7種球路令打者很難猜測，對手遇上他打擊率僅有0.199，整體攻擊指數（OPS）也降至0.558。各界看好史金斯將是每年塞揚獎的強力競爭者，同時明年也將看到他代表美國參加2026年世界棒球經典賽。

