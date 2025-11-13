快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約

聯合新聞網／ 綜合報導
原道奇捕手洛維特轉戰紅人。 路透
原道奇捕手洛維特轉戰紅人。 路透

道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。

道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投手岡索林（Tony Gonsolin）無人認領，正式成為自由球員。

洛維特今年例行賽在光芒和道奇共出賽44場，只有1轟10打點，打擊率0.152。季後賽只出賽4場，7打數3安打，吞下3K。世界大賽則是完全沒有出賽紀錄。如今他成為外野手迪恩（Justin Dean）後，今年休賽季道奇第2位轉戰他隊的球員。

道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）在世界大賽蹲好蹲滿，陣中還有大物捕手魯辛（Dalton Rushing），因此洛維特的離開應該不會對道奇陣容產生太大影響。

道奇 紅人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

MLB／塞揚開獎！老虎史庫柏成功衛冕、海盜史肯斯全票獲選

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，...

MLB／山本由伸無緣塞揚獎 官網：季後賽出色未納入評選範圍

道奇隊王牌投手山本由伸挑戰國聯塞揚獎失利，今天公布的票選結果以72分排名第3，不敵海盜隊強投史肯斯（Paul Skene...

MLB／棒球於奧運開幕式前登場 洛時：為大谷打第一棒鋪路

2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。美媒評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第...

MLB／大谷翔平季後賽二刀流單場3轟10K 獲選年度傳奇時刻

美國職棒大聯盟MLB今天在社群網站貼文宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平今年國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰的3轟、10K表現...

MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約

道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。 道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投

MLB／成功連莊塞揚獎 老虎史庫柏：只需重複去年獲勝的方法

美國職棒大聯盟（MLB）今天揭曉頒給年度最佳投手的塞揚獎，美國聯盟是由底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。