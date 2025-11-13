MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約
道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。
道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投手岡索林（Tony Gonsolin）無人認領，正式成為自由球員。
洛維特今年例行賽在光芒和道奇共出賽44場，只有1轟10打點，打擊率0.152。季後賽只出賽4場，7打數3安打，吞下3K。世界大賽則是完全沒有出賽紀錄。如今他成為外野手迪恩（Justin Dean）後，今年休賽季道奇第2位轉戰他隊的球員。
道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）在世界大賽蹲好蹲滿，陣中還有大物捕手魯辛（Dalton Rushing），因此洛維特的離開應該不會對道奇陣容產生太大影響。
