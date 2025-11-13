MLB／塞揚開獎！老虎史庫柏成功衛冕、海盜史肯斯獲選寫紀錄

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，海盜隊23歲新生代強投史肯斯（Paul Skenes）生涯第2年在國聯勝出。

史庫柏去年以美聯投手三冠王奪下生涯首座塞揚獎，今年31場先發投出13勝6敗、防禦率2.21，再獲美聯防禦率王、塞揚獎，史肯斯生涯前兩季奪下國聯新人王、塞揚獎也是難得成就。

史庫柏獲得26張第一名選票，輕鬆擊敗另兩位候選人紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）、太空人隊布朗（ Hunter Brown），史庫柏說：「這只是一個個人獎項，我為團隊感到驕傲，我們在季末經歷一些逆境，但在季後賽中奮起直追，雖然最終功虧一簣，這份榮譽很大程度上要歸功於隊友、捕手和整個團隊。」

Tarik Skubal receives 26 first-place votes as he wins his second straight AL Cy Young Award! pic.twitter.com/hrxn5d23V7 — MLB (@MLB) 2025年11月13日

史庫柏成為史上第23位至少贏得兩座塞提獎的投手，也是完成2連霸第12人。

Tarik Skubal is the first pitcher to claim back-to-back Cy Young Awards since Jacob deGrom (NL, 2018-19) and the first AL pitcher to do so since Pedro Martinez (1999-2000)! pic.twitter.com/uSJ5ueKbFv — MLB (@MLB) 2025年11月13日

史肯斯本季32場先發投出10勝10敗、防禦率1.97，奪下生涯首座國聯防禦率王、塞揚獎，更是包辦全部30張第一名選票，擊敗費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）、道奇隊山本由伸。

Paul Skenes wins the 2025 NL Cy Young Award UNANIMOUSLY!



He is the first NL pitcher to do so since Sandy Alcantara in 2022. pic.twitter.com/VF9QgsfCmA — MLB (@MLB) 2025年11月13日

「回顧棒球生涯，當初是以捕手身分被大學隊招募，」史肯斯表示，後來不斷成長、開始練習投球，投球技術也愈來愈好。「從沒想過自己會走到今天這一步，更沒想到會進入大聯盟，更別提贏得塞揚獎了。」

史肯斯加入道奇隊瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）、大都會隊古登（Dwight Gooden）的行列，成為史上第3位生涯前兩季包辦新人王、塞揚獎的投手。

Paul Skenes is just the third pitcher in @Pirates history to win the Cy Young Award! pic.twitter.com/xqImeRKpv6 — MLB (@MLB) 2025年11月13日