快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／塞揚開獎！老虎史庫柏成功衛冕、海盜史肯斯獲選寫紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
兩聯盟塞揚獎沒意外由史庫柏與史肯斯獲獎。 截圖自MLB X
兩聯盟塞揚獎沒意外由史庫柏與史肯斯獲獎。 截圖自MLB X

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，海盜隊23歲新生代強投史肯斯（Paul Skenes）生涯第2年在國聯勝出。

史庫柏去年以美聯投手三冠王奪下生涯首座塞揚獎，今年31場先發投出13勝6敗、防禦率2.21，再獲美聯防禦率王、塞揚獎，史肯斯生涯前兩季奪下國聯新人王、塞揚獎也是難得成就。

史庫柏獲得26張第一名選票，輕鬆擊敗另兩位候選人紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）、太空人隊布朗（ Hunter Brown），史庫柏說：「這只是一個個人獎項，我為團隊感到驕傲，我們在季末經歷一些逆境，但在季後賽中奮起直追，雖然最終功虧一簣，這份榮譽很大程度上要歸功於隊友、捕手和整個團隊。」

史庫柏成為史上第23位至少贏得兩座塞提獎的投手，也是完成2連霸第12人。

史肯斯本季32場先發投出10勝10敗、防禦率1.97，奪下生涯首座國聯防禦率王、塞揚獎，更是包辦全部30張第一名選票，擊敗費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）、道奇隊山本由伸。

「回顧棒球生涯，當初是以捕手身分被大學隊招募，」史肯斯表示，後來不斷成長、開始練習投球，投球技術也愈來愈好。「從沒想過自己會走到今天這一步，更沒想到會進入大聯盟，更別提贏得塞揚獎了。」

史肯斯加入道奇隊瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）、大都會隊古登（Dwight Gooden）的行列，成為史上第3位生涯前兩季包辦新人王、塞揚獎的投手。

塞揚獎 史庫柏 史肯斯
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／從工具人到蝴蝶球投手 大谷翔平天使前隊友宣布退休

MLB／道奇日本3雄經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季

日職／林家正蹲捕姿勢成話題 火腿捕手：想好好學習

MLB／史庫柏續約卡關 老虎報價竟不如克羅謝合約的一半！

相關新聞

MLB／塞揚開獎！老虎史庫柏成功衛冕、海盜史肯斯獲選寫紀錄

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，...

MLB／棒球於奧運開幕式前登場 洛時：大谷翔平打第一棒

2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。美媒評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第...

MLB／成功連莊塞揚獎 老虎史庫柏：只需重複去年獲勝的方法

美國職棒大聯盟（MLB）今天揭曉頒給年度最佳投手的塞揚獎，美國聯盟是由底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以...

MLB／10屆三壘金手套亞瑞納多走定了？紅雀鬆口有交易打算

大聯盟休賽季搶人大戰即將展開，日前傳出聖路易紅雀可能放走10屆金手套得主、當家明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），以及強投格雷（Sonny Gray），今天紅雀隊棒球營運總裁布魯（Chaim Bloom）也鬆口交易的可能性：「我們都認為現在最好的做法是，幫他（亞瑞納多）找到一支更適合的球隊。」

MLB／道奇拚三連霸補強牛棚勢在必行 傳洋基守護神是人選之一

洛杉磯道奇在世界大賽與多倫多藍鳥血戰7場，最終辛苦勝出，成為自21世紀以來，第一支完成連霸的大聯盟球隊。明年賽季要力拚締造三連霸王朝的藍帽軍團，牛棚戰力勢必得提升，《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）就提供補強「終結者」的方向，而外傳，道奇已經看上2025年賽季才轉戰紐約洋基的守護神威廉斯（Devin Williams）。

MLB／從工具人到蝴蝶球投手 大谷翔平天使前隊友宣布退休

大谷翔平在洛杉磯天使時期的隊友、之後轉戰亞特蘭大勇士的內野手佛列契（David Fletcher），今天（12日）確定結束7年大聯盟生涯。現年31歲的他透過經紀人宣布退休，正式畫下職業棒球生涯的句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。