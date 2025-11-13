MLB／大谷翔平季後賽二刀流單場3轟10K 獲選年度傳奇時刻

美國職棒大聯盟MLB今天在社群網站貼文宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平今年國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰的3轟、10K表現，獲選為2025年MLB年度傳奇時刻。

10月17日這一戰，「投手大谷」主投6局無失分，僅被敲出2支安打，飆出10次三振；「打者翔平」更是單場轟出3支全壘打，率領衛冕軍道奇終場5比1勝出，在7戰4勝制國家聯盟冠軍系列賽以4勝0敗橫掃密爾瓦基釀酒人，晉級世界大賽。他賽後獲頒國聯冠軍系列賽最有價值球員（MVP）。

MLB今天在社群媒體Instagram發文，說：「我們都坐上了地表最強Sho的頭等席。」Sho指的是大谷翔平名字的「翔」（Sho），發音似英文的「秀」（show），常被拿來當諧音哏。

貼文指出，「大谷翔平國聯冠軍系列賽第4戰的3轟、10K表現當屬2025年度傳奇時刻。」文末還附上一個代表「火燙」的「火苗」表情符號。

MLB於2020年10月宣布推出「傳奇時刻獎」（Legendary Moments Award）。當年得主是菲力普斯（Brett Phillips）在世界大賽第4戰一記助坦帕灣光芒完成戲劇性逆轉的再見安打。