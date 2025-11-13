MLB／成功連莊塞揚獎 老虎史庫柏：只需重複去年獲勝的方法

美國職棒大聯盟（MLB）今天揭曉頒給年度最佳投手的塞揚獎，美國聯盟是由底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，他也是大聯盟史上第12名連莊的塞揚得主。

根據大聯盟官網報導，今年進入美聯塞揚獎（CyYoung Award）最後決選的還有休士頓太空人右投布朗（Hunter Brown）以及波士頓紅襪左投克羅謝（Garrett Crochet）。

史庫柏下一個賽季即將獲得自由球員資格，因此交易傳聞不斷。他2018年選秀第9輪為老虎選中，當時他剛從西雅圖大學（Seattle University ）畢業，球界人士都沒預料他在過去兩年內會有如此驚人的表現。

史庫柏2024年就以全票拿下塞揚獎，並且榮膺美聯投手三冠王；2025年他的表現更是全面提升。

他今年賽季再度先發31場，自責分率從2.39降至2.21，兩項數據均是美聯最佳，同時他的三振數從228次增至241次，投球局數則從192局增至195.1局。

史庫柏談到他今年的比賽策略時說，「你只需重複去年讓你獲勝的方法」，「所以，不要給自己任何壓力，也不要讓外界環境左右自己作為與自我認知。我認為這本身就是一項挑戰。」

史庫柏的變速球是大聯盟中的知名武器，配合他沉重的四縫線快速球，讓他的三振率高達32.2%，對手打擊率僅為0.200，整體攻擊指數（OPS）也只有0.559。

史庫柏表示，「很多進步都發生在我2023年受傷與康復之後。復健訓練期間，我得以長時間練習一些春訓中可能無法作到的事。所以從某種意義上說，受傷也算是一種幸運吧。」

雖然季後賽不會影響塞揚獎投票結果，但史庫柏在今年季後賽表現出色。美聯外卡系列賽與分區系列賽中，他面對克里夫蘭守護者與西雅圖水手，3場先發共投20.2局，僅有4分責失，被擊出10支安打，但是送出36次三振。