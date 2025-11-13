快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

MLB／成功連莊塞揚獎 老虎史庫柏：只需重複去年獲勝的方法

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
截圖自MLB X
截圖自MLB X

美國職棒大聯盟（MLB）今天揭曉頒給年度最佳投手的塞揚獎，美國聯盟是由底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，他也是大聯盟史上第12名連莊的塞揚得主。

根據大聯盟官網報導，今年進入美聯塞揚獎（CyYoung Award）最後決選的還有休士頓太空人右投布朗（Hunter Brown）以及波士頓紅襪左投克羅謝（Garrett Crochet）。

史庫柏下一個賽季即將獲得自由球員資格，因此交易傳聞不斷。他2018年選秀第9輪為老虎選中，當時他剛從西雅圖大學（Seattle University ）畢業，球界人士都沒預料他在過去兩年內會有如此驚人的表現。

史庫柏2024年就以全票拿下塞揚獎，並且榮膺美聯投手三冠王；2025年他的表現更是全面提升。

他今年賽季再度先發31場，自責分率從2.39降至2.21，兩項數據均是美聯最佳，同時他的三振數從228次增至241次，投球局數則從192局增至195.1局。

史庫柏談到他今年的比賽策略時說，「你只需重複去年讓你獲勝的方法」，「所以，不要給自己任何壓力，也不要讓外界環境左右自己作為與自我認知。我認為這本身就是一項挑戰。」

史庫柏的變速球是大聯盟中的知名武器，配合他沉重的四縫線快速球，讓他的三振率高達32.2%，對手打擊率僅為0.200，整體攻擊指數（OPS）也只有0.559。

史庫柏表示，「很多進步都發生在我2023年受傷與康復之後。復健訓練期間，我得以長時間練習一些春訓中可能無法作到的事。所以從某種意義上說，受傷也算是一種幸運吧。」

雖然季後賽不會影響塞揚獎投票結果，但史庫柏在今年季後賽表現出色。美聯外卡系列賽與分區系列賽中，他面對克里夫蘭守護者與西雅圖水手，3場先發共投20.2局，僅有4分責失，被擊出10支安打，但是送出36次三振。

史庫柏 大聯盟 老虎
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／史上首見！最佳總教練釀酒人墨菲、守護者沃特連莊

MLB／史庫柏續約卡關 老虎報價竟不如克羅謝合約的一半！

MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

MLB／價碼落差達76億元！ 美媒曝史庫柏與老虎續約談判卡關

相關新聞

MLB／塞揚開獎！老虎史庫柏成功衛冕、海盜史肯斯獲選寫紀錄

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，...

MLB／棒球於奧運開幕式前登場 洛時：大谷翔平打第一棒

2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。美媒評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第...

MLB／成功連莊塞揚獎 老虎史庫柏：只需重複去年獲勝的方法

美國職棒大聯盟（MLB）今天揭曉頒給年度最佳投手的塞揚獎，美國聯盟是由底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以...

MLB／10屆三壘金手套亞瑞納多走定了？紅雀鬆口有交易打算

大聯盟休賽季搶人大戰即將展開，日前傳出聖路易紅雀可能放走10屆金手套得主、當家明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），以及強投格雷（Sonny Gray），今天紅雀隊棒球營運總裁布魯（Chaim Bloom）也鬆口交易的可能性：「我們都認為現在最好的做法是，幫他（亞瑞納多）找到一支更適合的球隊。」

MLB／道奇拚三連霸補強牛棚勢在必行 傳洋基守護神是人選之一

洛杉磯道奇在世界大賽與多倫多藍鳥血戰7場，最終辛苦勝出，成為自21世紀以來，第一支完成連霸的大聯盟球隊。明年賽季要力拚締造三連霸王朝的藍帽軍團，牛棚戰力勢必得提升，《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）就提供補強「終結者」的方向，而外傳，道奇已經看上2025年賽季才轉戰紐約洋基的守護神威廉斯（Devin Williams）。

MLB／從工具人到蝴蝶球投手 大谷翔平天使前隊友宣布退休

大谷翔平在洛杉磯天使時期的隊友、之後轉戰亞特蘭大勇士的內野手佛列契（David Fletcher），今天（12日）確定結束7年大聯盟生涯。現年31歲的他透過經紀人宣布退休，正式畫下職業棒球生涯的句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。